Dette skjer i dag

Finanskalender:
Resultat pr. 2. kv.:
ABL Group: Kl. 06.00, hos SpareBank 1 Markets kl. 08.30, webcast
Link Mobility: Kl. 06.00, webcast kl. 10.00
Arctic Fish Holding: Kl. 06.30
Lerøy Seafood: Kl. 06.30, Scandic Flesland i Bergen kl. 08.45, webcast
Mowi: Kl. 06.30, Scandic Flesland i Bergen kl. 08.00, webcast
PetroNor E&P: Kl. 06.30, webcast kl. 09.00
Austevoll Seafood: Kl. 07.00, Scandic Flesland i Bergen kl. 09.45, webcast
Bergen Carbon Solutions: Kl. 07.00, Scandic Flesland i Bergen kl. 09.45, webcast
BEWi: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00
Cloudberry Clean Energy: Kl. 07.00, webcast kl. 11.00
Flex LNG: Kl. 07.00, webcast kl. 15.00
Lifecare: Kl. 07.00, Scandic Flesland i Bergen kl. 10.45, webcast
Next Biometrics: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30
Norconsult: Kl. 07.00, House of Oslo kl. 09.00, webcast
Techstep: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00
Zelluna: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00
Norsk Titanium: Kl. 07.30, webcast kl. 08.00
Scana: Kl. 07.30, Scandic Flesland i Bergen kl. 08.45, webcast
DOF Group: Scandic Flesland i Bergen kl. 08.45, webcast kl. 14.00
Medistim: Webcast kl. 09.00
Odfjell: Scandic Flesland i Bergen kl. 09.45, webcast
Akva Group: Aqua Nor i Trondheim Spektrum kl. 10.00, webcast
BerGenBio, Ensurge Micropower, Hermana Holding, Pelagia Holding, Zaptec
Makro:
Japan: Handelsbalanse juli, kl. 01.50
Japan: Maskinordrer juni, kl. 01.50
Kina: LPR-renter, kl. 03.15
Danmark: BNP 2. kv. foreløpig, kl. 08.00
Tyskland: Produsentpriser juli, kl. 08.00
UK: Inflasjon juli, kl. 08.00
Sverige: Rentebeslutning, kl. 09.30
Island: Rentebeslutning, kl. 10.30
Eurosonen: Inflasjon juli endelig, kl. 11.00
Canada: Nyboligpriser juli, kl. 14.30
USA: FOMC referat rentemøte, kl. 20.00
Annet:
Golden Ocean Group: Fusjon med CMB.Tech gjennomføres
Havbruk: Aqua Nor-messen, Trondheim Spektrum
Børs: Vestland på Børs, Scandic Flesland i Bergen, kl. 08.30-15.00
Norge: SSB lakseeksport, kl. 08.00
Norge: NVE vannmagasin, kl. 13.00
USA: DOE oljelagre, kl. 16.30
Utenlandske:
Baidu, DFDS, Salesforce, Target
De viktigste sakene i Finansavisen onsdag 20. august:
Lifecare børsmeldte en ikke-nyhet, men på få dager ble børsverdien tredoblet. Meldingen handlet om at en forskningsetisk komité har godkjent selskapets testing av en implanterbar glukosesensor i mennesker. Den sa ingenting om at Lifecare har et produkt som fungerer.
Konsernsjef Joacim Holter innrømmer at meldingen ikke burde regnes som en overraskelse. Han sier de hadde en forventning om å oppnå godkjennelse.
Aksjonærene i Equinor har gått glipp av 767 milliarder kroner på grunn av tre feilslåtte investeringer. Det viser et nytt regnestykke fra SpareBank 1 Markets.
Det største tapet er knyttet til landbasert olje- og gassproduksjon i USA. I tillegg kommer investeringene i danske Ørsted og havvindprosjektet Empire Wind. Analytiker Teodor Sveen-Nilsen mener dette forsterker skepsisen til Equinors kapitalallokering.
Norges Banks planer om rentekutt trues av skyhøy lønnsvekst, særlig i industrien. Nye data fra SSB viser en lønnsvekst på 6,4 prosent i industrien, hele 2 prosentpoeng høyere enn lønnsrammen.
Kjetil Martinsen, sjeføkonom i Swedbank, sier vi ikke er i nærheten av å komme tilbake til inflasjonsmålet med en så høy lønnsvekst.
På lederplass skriver Trygve Hegnar om Marius Borg Høiby, som kan bli dømt som en grov forbryter. De fleste ser ut til å synes synd på kongefamilien som må gjennom dette.
Sympati får de ikke fra oss. Marius Borg Høiby hadde alle verdens muligheter, men han sløste bort sjansene. Han ble narkoman og voldtok. Det må hele kongefamilien ta et ansvar for, skriver Hegnar.