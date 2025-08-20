Dette skjer i dag

Danmark: BNP 2. kv. foreløpig, kl. 08.00

Tyskland: Produsentpriser juli, kl. 08.00

UK: Inflasjon juli, kl. 08.00

Sverige: Rentebeslutning, kl. 09.30

Island: Rentebeslutning, kl. 10.30

Eurosonen: Inflasjon juli endelig, kl. 11.00

Canada: Nyboligpriser juli, kl. 14.30

USA: FOMC referat rentemøte, kl. 20.00

Annet:

Golden Ocean Group: Fusjon med CMB.Tech gjennomføres

Havbruk: Aqua Nor-messen, Trondheim Spektrum

Børs: Vestland på Børs, Scandic Flesland i Bergen, kl. 08.30-15.00

Norge: SSB lakseeksport, kl. 08.00

Norge: NVE vannmagasin, kl. 13.00

USA: DOE oljelagre, kl. 16.30

Utenlandske:

Baidu, DFDS, Salesforce, Target

De viktigste sakene i Finansavisen onsdag 20. august:

Lifecare børsmeldte en ikke-nyhet, men på få dager ble børsverdien tredoblet. Meldingen handlet om at en forskningsetisk komité har godkjent selskapets testing av en implanterbar glukosesensor i mennesker. Den sa ingenting om at Lifecare har et produkt som fungerer.

Konsernsjef Joacim Holter innrømmer at meldingen ikke burde regnes som en overraskelse. Han sier de hadde en forventning om å oppnå godkjennelse.

Aksjonærene i Equinor har gått glipp av 767 milliarder kroner på grunn av tre feilslåtte investeringer. Det viser et nytt regnestykke fra SpareBank 1 Markets.

Det største tapet er knyttet til landbasert olje- og gassproduksjon i USA. I tillegg kommer investeringene i danske Ørsted og havvindprosjektet Empire Wind. Analytiker Teodor Sveen-Nilsen mener dette forsterker skepsisen til Equinors kapitalallokering.

Norges Banks planer om rentekutt trues av skyhøy lønnsvekst, særlig i industrien. Nye data fra SSB viser en lønnsvekst på 6,4 prosent i industrien, hele 2 prosentpoeng høyere enn lønnsrammen.

Kjetil Martinsen, sjeføkonom i Swedbank, sier vi ikke er i nærheten av å komme tilbake til inflasjonsmålet med en så høy lønnsvekst.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om Marius Borg Høiby, som kan bli dømt som en grov forbryter. De fleste ser ut til å synes synd på kongefamilien som må gjennom dette.

Sympati får de ikke fra oss. Marius Borg Høiby hadde alle verdens muligheter, men han sløste bort sjansene. Han ble narkoman og voldtok. Det må hele kongefamilien ta et ansvar for, skriver Hegnar.