Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne ned 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [-0,8, 0] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at den amerikanske sentralbanken nærmer seg etter alt å dømme en pivot i pengepolitikken.

«Etter flere år der kampen mot inflasjonen har vært hovedmålet, tyder signalene nå på at neste fase vil handle om å sikre vekstimpulser i økonomien. Det innebærer at styringsrenten gradvis kan kuttes – men på en kontrollert måte», skriver analytikeren.

«Det første tegnet på et slikt skifte kan komme allerede fredag, når Fed-sjef Jerome Powell går på talerstolen under årets Jackson Hole-symposium. Historisk har nettopp denne arenaen vært brukt til å legge ut retningslinjer for større pengepolitiske kursendringer», påpeker Berntsen.

Han trekker frem at erfaringen tilsier at store pengepolitiske endringer nesten alltid fører til sektorrotasjoner.

«Det kan derfor være en sammenheng mellom den siste tidens nedsalg i tunge teknologiselskaper og forventningene om et forestående skifte i Fed. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen ledet nedgangen tirsdag, og dro asiatiske teknologiaksjer med seg onsdag», skriver Berntsen.

Analytikeren påpeker at det for investorer er nøkkelen å forstå at et skifte i pengepolitikken sjelden er lineært.

«Selv om en pivot åpner for bredere oppgang i markedene – dersom Fed lykkes med en myk landing og unngår resesjon – må man regne med økt volatilitet underveis. Kortsiktige korreksjoner er ikke bare uunngåelige, men også et sunnhetstegn i et velfungerende aksjemarked»

«Lykkes Fed i å balansere dette, kan vi se en ny oppgangsbølge der flere sektorer bidrar – ikke bare teknologigigantene. Det vil gi et mer balansert og bærekraftig bullmarked», skriver han.

Asia

De fleste børsene i Asia faller onsdag morgen. I Japan faller Nikkei 1,69 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,68 prosent.

Ferske nøkkeltall viser nå det bratteste fallet for japansk eksport på over fire år. Eksporten falt 2,6 prosent på årsbasis i juli, og var kraftigere enn økonomenes forventninger om en nedgang på 2,1 prosent. I juni falt japansk eksport 0,5 prosent.

Fall i techaksjer tynget Wall Street onsdag kveld, og den samme utviklingen preger også de asiatiske børsene.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,06 prosent, CSI 300 går tilbake 0,12 prosent, og Hang Seng i Hongkong faller 0,57 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med oktober-levering er onsdag morgen opp 0,32 prosent til 66,00 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,56 prosent på 62,00 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 66,10 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Den brede S&P 500-indeksen falt 0,59 prosent til 6.411,37, mens den teknologitunge Nasdaq-indeksen stupte 1,46 prosent til 21.314,95. Industriindeksen Dow Jones steg marginalt med 0,02 prosent til 44.922,27, etter å ha vært oppe på et nytt rekordnivå tidligere på dagen.

Aksjer innen chip og programvare ledet nedgangen. Nvidia falt 3,5 prosent, AMD 5,4 prosent og Broadcom 3,6 prosent. Palantir stupte mer enn 9 prosent og ble den svakeste aksjen i S&P 500. Tesla, Meta og Netflix endte også i minus.

Også Tesla, Meta og Netflix bidro til nedgangen. Analytikere peker på at AI-relaterte aksjer tar en pust i bakken etter en kraftig oppgang siden april.

– «AI-handelen er ikke nødvendigvis brutt, men den tar en pause. Kapitalen ser nå etter selskaper i flere sektorer som kan bruke teknologien til å løfte marginer og effektivitet,» sier Jayson Bronchetti i Lincoln Financial.