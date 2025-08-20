(Saken oppdateres)
I kjølvannet av børsfall på både Wall Street og i Asia, faller Oslo Børs onsdag morgen.
Kl. 10.54 står hovedindeksen i 1.634,39, ned 0,08 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,1 milliarder kroner.
Resultatrush
Onsdagens foreløpig største tapere på Oslo Børs har alle lagt frem sine andrekvartalsrapporter.
Bunnlinjen til Jens Rugseth-dominerte Link Mobility falt betydelig i andre kvartal, og aksjen faller nå 7,85 prosent til 32,85 kroner. Resultatet før skatt endte på 0,4 millioner, ned fra 74,6 millioner i samme periode i fjor.
Selskapet fullførte i løpet av kvartalet oppkjøpet av SMSPortal, samt oppkjøpene av The SMS Works og FireText Communications.
Også Norsk Titanium raser, og er nå ned hele 25,39 prosent til 1,13 kroner. Selskapet vurderer nå å hente drøyt 150 millioner kroner for å kunne finansiere selskapet fullt ut til break even.
Dagens tall viste en omsetning på 2 millioner dollar i første halvår, ned fra 1,3 millioner i samme periode i fjor. Selskapet har et mål om at neste års inntekter skal ende på rundt 70 millioner dollar, mens målet om en omsetning på 150 millioner dollar er skjøvet til 2028.
Bewi vil på sin side hente 900 millioner kroner gjennom en emisjon, og aksjen faller nå 10,67 prosent til 20,10 kroner. Tallene for andre kvartal viste en liten bedring, og justert ebitda endte på 21,7 millioner euro, mot 19,2 millioner euro i samme periode i fjor.
«Den langvarige lave aktiviteten i bygg- og anleggsbransjen har påvirket Bewis resultater og balanse», skriver selskapet i meldingen, og påpeker at de også jobber med å sikre langsiktig finansiering.
Next Biometrics peker på mulig svindel i Kina og justerer 2024-regnskapet etter det som kan være vesentlige feil. Det sender aksjen ned 9,65 prosent til 3,84 kroner. Selskapet reveserser blant annet inntekter på 12,6 millioner kroner, og kundefordringene reduseres med 13,7 millioner.
For andre kvartal melder selskapet om en omsetning på minus 2,2 millioner kroner, ned fra 18,3 millioner i samme periode i fjor.
«Omsetning for kvartalet var lavere enn forventningene våre på grunn av langsom opptrapping i India og lavt salg i Kina. Vi har gjort en negativ justering på 6,5 millioner kroner for kvartalet på grunn av forventede returer av produkter og rabatteringer på grunn av endrede markedsforhold i Kina», heter det i meldingen.
Lifecare faller nå 19,31 prosent til 11,65 kroner, etter voldsom oppgang de siste ukene. Fortsatt er aksjen opp 140 prosent siste måned. Oppturen kom etter at Lifecare-sjef Joacim Holter børsmeldte en ikke-nyhet før selskapet må ha inn mer kapital.
Onsdag morgen har selskapet lagt frem andrekvartalstall som viser en kontantbeholdning på 31,8 millioner kroner ved utgangen av perioden. Driftsresultat endte på minus 22,2 millioner kroner.
Mer rødt
Også flere oppdrettsselskaper har lagt frem tall onsdag. Tungvekteren Mowi kunne melde om et operasjonelt driftsresultat på 189 millioner euro i kvartalet, tilsvarende om lag 2,2 milliarder kroner, noe som var bedre enn hva analytikerne ventet. Aksjen faller 0,69 prosent til 202,60 kroner.
Lerøy Seafood gjorde det knallbra i salgs- og villfangstvirksomheten, men i vanlig oppdrett var tallene imidlertid svake. Det sender aksjen ned 1,02 prosent til 48,54 kroner.
Austevoll Seafood faller 4,83 prosent til 94,60 kroner. Selskapet løftet inntektene fra 8.612 millioner kroner til 10.066 millioner i andre kvartal, mens justert driftsresultat ble kraftig svekket fra 2.697 til 754 millioner kroner. Sistnevnte kan delvis forklares av en engangseffekt på rundt 1,2 milliarder kroner fra salget av to selskaper i 2024.
Flex LNG fortsatte i andre kvartal å levere solide resultater, og rederiet har vært lite påvirket av det svake spotmarkedet takket være en langsiktige kontraktsprofil. Investorene sender likevel aksjen ned 5,27 prosent til 242,50 kroner.
Oljeprisen
Brent-oljen med oktober-levering er tirsdag morgen opp 1,31 prosent til 66,65 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,50 prosent på 62,66 dollar fatet.
Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 66,10 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.
Equinor er ned 0,04 prosent til 246,60 kroner, mens Aker BP svekkes 0,16 prosent til 242,20 kroner. Vår Energi faller 0,39 prosent til 32,80 kroner.