(Saken oppdateres)

I kjølvannet av børsfall på både Wall Street og i Asia, faller Oslo Børs onsdag morgen.

Kl. 10.54 står hovedindeksen i 1.634,39, ned 0,08 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,1 milliarder kroner.

Resultatrush

Onsdagens foreløpig største tapere på Oslo Børs har alle lagt frem sine andrekvartalsrapporter.

Bunnlinjen til Jens Rugseth-dominerte Link Mobility falt betydelig i andre kvartal, og aksjen faller nå 7,85 prosent til 32,85 kroner. Resultatet før skatt endte på 0,4 millioner, ned fra 74,6 millioner i samme periode i fjor.

Selskapet fullførte i løpet av kvartalet oppkjøpet av SMSPortal, samt oppkjøpene av The SMS Works og FireText Communications.

Også Norsk Titanium raser, og er nå ned hele 25,39 prosent til 1,13 kroner. Selskapet vurderer nå å hente drøyt 150 millioner kroner for å kunne finansiere selskapet fullt ut til break even.

Dagens tall viste en omsetning på 2 millioner dollar i første halvår, ned fra 1,3 millioner i samme periode i fjor. Selskapet har et mål om at neste års inntekter skal ende på rundt 70 millioner dollar, mens målet om en omsetning på 150 millioner dollar er skjøvet til 2028.

Bewi vil på sin side hente 900 millioner kroner gjennom en emisjon, og aksjen faller nå 10,67 prosent til 20,10 kroner. Tallene for andre kvartal viste en liten bedring, og justert ebitda endte på 21,7 millioner euro, mot 19,2 millioner euro i samme periode i fjor.

«Den langvarige lave aktiviteten i bygg- og anleggsbransjen har påvirket Bewis resultater og balanse», skriver selskapet i meldingen, og påpeker at de også jobber med å sikre langsiktig finansiering.

Next Biometrics peker på mulig svindel i Kina og justerer 2024-regnskapet etter det som kan være vesentlige feil. Det sender aksjen ned 9,65 prosent til 3,84 kroner. Selskapet reveserser blant annet inntekter på 12,6 millioner kroner, og kundefordringene reduseres med 13,7 millioner.