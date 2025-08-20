Deutsche Bank-sjefen under lupen: Må møte i retten over gamle derivathandler

Deutsche Banks konsernsjef, Christian Sewing, har havnet i søkelyset for sin rolle i en serie komplekse derivathandler som fant sted for mer enn ti år siden, melder Reuters.

I 2013 fikk Sewing, som den gang var sjefrevisor iS banken, ansvaret for å granske handler som involverte den italienske banken Monte dei Paschi (MPS). Mer enn ti år senere er hans håndtering blitt gjenstand for et søksmål reist av tidligere Deutsche-bankmann Dario Schiraldi.

Schiraldi krever 152 millioner euro, som tilsvarer 1,8 milliarder kroner, i erstatning og hevder at revisjonen – ledet av Sewing – skadet hans rykte og inntekter. Ifølge søksmålet ble han og flere kolleger gjort til syndebukker, mens ledelsen i banken – inkludert Sewing – ga stilltiende grønt lys for risikable, men inntektsbringende transaksjoner.

Les også Fredshåp løftet luksusaksjer Moncler, Burberry, Gucci-eieren Kering og Louis Vuitton var blant tirsdagens børsvinnere, mens europeiske våpenaksjer fikk juling.

Ny gjennomgang

Deutsche Bank har nylig gjennomgått revisjonen på nytt og sier de ikke har funnet tegn til feil. Likevel ventes saken å bli en belastning for Sewing, som har fått æren for å ha snudd banken etter mange år med tap, rettstvister og bøter, skriver Reuters.

Schiraldi, fem andre ansatte og banken selv ble først dømt i Italia i 2019, men frikjent i 2022. Ifølge revisjonen ble informasjon tilbakeholdt slik at transaksjonene kunne bokføres som lån i stedet for derivater, noe som reduserte kapitalkravene og økte bankens lønnsomhet. Schiraldi bestrider at det ble holdt tilbake opplysninger.

Banken omtaler søksmålet i årsrapporten for 2024 og avviser påstandene som «falske». Den fastholder at revisjonen var grundig og uavhengig.

Schiraldis advokater mener derimot at revisjonen hadde en forhåndsbestemt konklusjon og at nye dokumenter viser feil i bankens fremstilling.

Saken skal opp i en domstol i Frankfurt i desember, men kan også ende med forlik.

Les også Raste mot Trump: Betaler milliarder for å komme seg ut av USA Volatiliteten med Donald Trump er som gift på banker og investorer, ifølge den tyske banken PBB, som nå trekker seg ut av USA igjen.

Fornyet tillit

Christian Sewing rykket opp som toppsjef i Deutsche Bank i 2018, etter å ha startet i banken som 19-åring i 1989. Han har hatt stillinger både i Frankfurt, London, Singapore, Tokyo og Toronto.

Mellom 2010 og 2012 var han bankens kredittsjef, før han ble nestleder for risikostyring i 2012–2013. Deretter ledet han internrevisjonen fra juni 2013 til februar 2015, da han kom inn i styret i banken. I januar 2016 fikk han ansvaret for bankens privat- og bedriftskundedivisjon, som blant annet inkluderer nettverket av tyske filialer. Divisjonen har hatt lav profil internasjonalt, men er en sentral del av bankens virksomhet i hjemmemarkedet.

Sewing er den tredje høyest betalte europeiske banksjefen, etter å ha tjent 9,8 millioner euro, rundt 111 millioner kroner, i fjor.