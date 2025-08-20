Emisjonsnyheter senker flere aksjer på børsen

Onsdag peker pilen marginalt opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.636,30 poeng, opp 0,1 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 66,53 dollar, opp 1,1 prosent. Equinor er uforandret på 246,70 kroner, Aker BP stiger 0,2 prosent til 243,10 kroner, mens Vår Energi faller 0,5 prosent til 32,78 kroner.

Bewi fikk et justert EBITDA-resultat på 21,7 millioner euro i andre kvartal, mot 19,2 millioner euro i samme periode året før. Selskapet vil nå gjennomføre en rettet emisjon for å hente 75 millioner euro, tilsvarende om lag 900 millioner kroner, for å styrke balansen.

«Den langvarige lave aktiviteten i bygg- og anleggsbransjen har påvirket Bewis resultater og balanse», heter det i kvartalsrapporten. Aksjen faller 10,4 prosent til 20,15 kroner.

Norsk Titanium stuper 22,5 prosent til 1,18 kroner etter at nyheten om en mulig emisjon på drøyt 150 millioner kroner for å kunne finansiere driften fullt ut til break even. Samtidig melder selskapet om en omsetning på 2,1 millioner dollar i første halvår, opp fra 1,3 millioner i samme periode i fjor. Ledelsen har et mål om at neste års inntekter skal ende på rundt 70 millioner dollar.

I andre kvartal omsatte Link Mobility for 1,76 milliarder kroner, ned fra 1,82 milliarder kroner i samme kvartal i fjor. Driftsresultatet endte på 68,3 millioner kroner, ned fra 84,3 millioner året før. I løpet av kvartalet fullførte Link oppkjøpet av SMSPortal. I tillegg fullførte selskapet også oppkjøpene av The SMS Works og FireText Communications. Aksjen faller 6,5 prosent til 33,35 kroner.

Next Biometrics peker på mulig svindel i Kina og justerer 2024-regnskapet etter det som kan være vesentlige feil, noe som sender aksjen ned 10,6 prosent til 3,80 kroner. Selskapet reverserer blant annet inntekter på 12,6 millioner kroner, og kundefordringene reduseres med 13,7 millioner kroner.

Etter den sterke kvartalsrapporten til Nordic Semiconductor har investor Aasulv Tveitereid valgt å selge seg ned i aksjen. Ferske aksjonærlister avslører at investoren nå eier 1,8 millioner aksjer, ned fra 2,4 millioner aksjer på sitt meste i juli. Onsdag faller Nordic Semiconductor 2,5 prosent til 163,50 kroner.

Onsdag har Mowi, Lerøy Seafood og Austevoll Seafood presentert sine kvartalstall, noe som ikke blir godt mottatt i markedet. Ved lunsjtider faller aksjene henholdsvis 0,7 prosent, 1,4 prosent og 4,3 prosent.