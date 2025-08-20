Tech-aksjer dundrer ned: – Viser hvor brutal august kan være

«Ukens viktigste hendelse så langt er knekken i momentumfaktoren,» skriver Goldman Sachs' sjef for hedgefond-dekning, Tony Pasquariello, i et notat onsdag.

Etter kraftige kursfall i momentumaksjer på Wall Street, deriblant tech-aksjer som Palantir og Nvidia, viser Goldman Sachs’ kurv med slike aksjer et fall på 10 prosent de siste fem dagene.

«Det viser hvor tilfeldig og brutal augusthandel kan være,» skriver Pasquariello.

Historikken er positiv

Spørsmålet som traderkollegaene stiller seg: «Er dette bare begynnelsen, eller overdrevet?»

Til tross for den brå nedgangen har åtte av de ti siste tilfellene med 10 prosents fall i momentumkurven på fem dager gitt positiv avkastning uken etter, opplyser trader Anton Tran.



Tran understreker imidlertid at aksjekurven nærmer seg støttenivåer, med henvisning til blant annet 200-dagers glidende gjennomsnitt og RSI.

Rentekutt + boom

Pasquariello forklarer at bakteppet i aksjemarkedet er objektivt positivt, og at man må holde øynene på ballen.

«Man kan hevde at dette er den viktigste dynamikken nå: Fed er på vei til å kutte renten … midt i en vekstoppgang. Kombinert med investeringsboomen innen AI-utstyr gir dette et objektivt sett positivt bakteppe for markedet – noe jeg ikke ønsker å miste fokus på midt i all den kortsiktige støyen,» skriver han.

Basert på historikk, der Fed har kuttet renten samtidig som S&P 500 er rundt toppnivåer, trekker Pasquariello to konklusjoner:

1) Fremtidig avkastning har vært blandet, men oftest positiv, særlig etter ett år.

2) Avkastningen etter rentekutt er ikke vesentlig annerledes om Fed kutter når markedet er på toppnivåer, sammenlignet med når Fed kutter mens markedet er lavere.