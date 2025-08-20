Hedgefond: Favorittene i 2. kvartal

Morgan Stanley har analysert de 100 største hedgefondenes kvartalsrapporter og funnet ut hvilke aksjer som toppet porteføljene i andre kvartal.

Publisert 20. aug.
NYE FAVORITTER: Storfondene plukket nye aksjer etter markedets bunnotering i april. Foto: Bloomberg
De største hedgefondene fant en rekke nye aksjer i andre kvartal, etter at markedet hentet seg inn fra bunnen i april, ifølge CNBC.

Morgan Stanley har sett på de nyeste 13F-innrapporteringene fra de 100 største hedgefondene etter forvaltede eiendeler, for å se hvilke posisjoner som ble styrket i kvartalet.

Solenergi og kasino på topp

De profesjonelle traderne økte spesielt investeringene i solenergiselskapet Enphase Energy, hvor hedgefond økte eierandelen med nesten 8 prosent. Aksjen har falt over 46 prosent hittil i år og kan være et verdi-kjøp, ifølge CNBC. Enphase fikk seg et kraftig slag etter at tredje kvartals omsetningsprognose lå under Wall Street-forventningene. Ifølge selskapet har tollsatser påvirket bruttofortjenesten.

Kasinooperatøren MGM Resorts fikk også økt interesse. Etter en tung start på året på grunn av tollbekymringer, er aksjen nå opp 6 prosent hittil i år. Aksjen fikk et ekstra løft i juni etter at BetMGM, som eies av MGM og Entain, oppdaterte sin helårsprognose, skriver CNBC.

S&P 500-selskaper med størst
tilvekst av hedgefond i andre kvartal

SelskapEndringer (%)
Enphase Energy7,7
Brown & Brown5,8
Campbell's Co5,1
MGM Resorts4,8
Charles River Laboratories4
Pool Corp3,5
Viatris3,5
J.M. Smucker3,4
NRG Energy3,2
Masco Corp3,2

Andre populære aksjer blant de største hedgefondene var mat- og drikkeprodusentene Campbell’s, produsenten av de ikoniske suppeboksene Andy Warhol malte, og J.M. Smucker samt forsikringsmegler Brown & Brown og legemiddelselskapet Charles River Laboratories.

Morgan Stanley understreker at beholdningene gjelder ved utgangen av juni, og at allokeringene kan ha endret seg siden da.

