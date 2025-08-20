De største hedgefondene fant en rekke nye aksjer i andre kvartal, etter at markedet hentet seg inn fra bunnen i april, ifølge CNBC.
Morgan Stanley har sett på de nyeste 13F-innrapporteringene fra de 100 største hedgefondene etter forvaltede eiendeler, for å se hvilke posisjoner som ble styrket i kvartalet.
Solenergi og kasino på topp
De profesjonelle traderne økte spesielt investeringene i solenergiselskapet Enphase Energy, hvor hedgefond økte eierandelen med nesten 8 prosent. Aksjen har falt over 46 prosent hittil i år og kan være et verdi-kjøp, ifølge CNBC. Enphase fikk seg et kraftig slag etter at tredje kvartals omsetningsprognose lå under Wall Street-forventningene. Ifølge selskapet har tollsatser påvirket bruttofortjenesten.
Kasinooperatøren MGM Resorts fikk også økt interesse. Etter en tung start på året på grunn av tollbekymringer, er aksjen nå opp 6 prosent hittil i år. Aksjen fikk et ekstra løft i juni etter at BetMGM, som eies av MGM og Entain, oppdaterte sin helårsprognose, skriver CNBC.
S&P 500-selskaper med størst
tilvekst av hedgefond i andre kvartal
|Selskap
|Endringer (%)
|Enphase Energy
|7,7
|Brown & Brown
|5,8
|Campbell's Co
|5,1
|MGM Resorts
|4,8
|Charles River Laboratories
|4
|Pool Corp
|3,5
|Viatris
|3,5
|J.M. Smucker
|3,4
|NRG Energy
|3,2
|Masco Corp
|3,2
Andre populære aksjer blant de største hedgefondene var mat- og drikkeprodusentene Campbell’s, produsenten av de ikoniske suppeboksene Andy Warhol malte, og J.M. Smucker samt forsikringsmegler Brown & Brown og legemiddelselskapet Charles River Laboratories.
Morgan Stanley understreker at beholdningene gjelder ved utgangen av juni, og at allokeringene kan ha endret seg siden da.