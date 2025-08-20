De største hedgefondene fant en rekke nye aksjer i andre kvartal, etter at markedet hentet seg inn fra bunnen i april, ifølge CNBC.

Morgan Stanley har sett på de nyeste 13F-innrapporteringene fra de 100 største hedgefondene etter forvaltede eiendeler, for å se hvilke posisjoner som ble styrket i kvartalet.

Solenergi og kasino på topp

De profesjonelle traderne økte spesielt investeringene i solenergiselskapet Enphase Energy, hvor hedgefond økte eierandelen med nesten 8 prosent. Aksjen har falt over 46 prosent hittil i år og kan være et verdi-kjøp, ifølge CNBC. Enphase fikk seg et kraftig slag etter at tredje kvartals omsetningsprognose lå under Wall Street-forventningene. Ifølge selskapet har tollsatser påvirket bruttofortjenesten.

Kasinooperatøren MGM Resorts fikk også økt interesse. Etter en tung start på året på grunn av tollbekymringer, er aksjen nå opp 6 prosent hittil i år. Aksjen fikk et ekstra løft i juni etter at BetMGM, som eies av MGM og Entain, oppdaterte sin helårsprognose, skriver CNBC.

S&P 500-selskaper med størst

tilvekst av hedgefond i andre kvartal Selskap Endringer (%) Enphase Energy 7,7 Brown & Brown 5,8 Campbell's Co 5,1 MGM Resorts 4,8 Charles River Laboratories 4 Pool Corp 3,5 Viatris 3,5 J.M. Smucker 3,4 NRG Energy 3,2 Masco Corp 3,2

Andre populære aksjer blant de største hedgefondene var mat- og drikkeprodusentene Campbell’s, produsenten av de ikoniske suppeboksene Andy Warhol malte, og J.M. Smucker samt forsikringsmegler Brown & Brown og legemiddelselskapet Charles River Laboratories.

Morgan Stanley understreker at beholdningene gjelder ved utgangen av juni, og at allokeringene kan ha endret seg siden da.