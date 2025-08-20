261 selskaper gikk konkurs i juli. Det er 6 prosent flere enn samme måned i fjor, men langt under økningene vi har sett de foregående årene.

Ifølge Creditsafe har konkurstallene i juli de siste årene vokst med mellom 13 og 18 prosent, mens økningen i år ble beskjedne 6 prosent.

– Ser man dette i sammenheng med utviklingen vi har sett så langt i 2025, kan det tyde på at konkursnivået nå er i ferd med å stabilisere seg, sier daglig leder Per Fjærestad i Creditsafe Norway.



Han mener utviklingen minner om det vi så i 2019, det siste «normalåret» før pandemien og den påfølgende økonomiske turbulensen.

Totalt sett ligger antall konkurser hittil i år 1,75 prosent lavere enn på samme tid i 2024.

Svak bedring for bygg og anlegg

En av de mest utsatte sektorene de siste årene har vært bygg og anlegg, men også her peker pilene riktig vei.

I juli var det 27 konkurser innen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet, ned 4 prosent fra året før. Innen oppføring av bygninger var det 23 konkurser, som gir en nedgang på 3 prosent sammenlignet med fjorårets 24 konkurser i juli.

Andre bransjer merker imidlertid økt press. Detaljhandelen hadde 28 konkurser, en økning på 4 prosent, serveringsbransjen hadde en økning på 9 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, mens agentur- og engroshandel opplevde en dramatisk økning på 80 prosent – fra 10 til 18 konkurser.

Oslo topper konkursstatistikken

Utviklingen varierer stort mellom fylkene. Oslo skiller seg kraftig ut med 56 konkurser i juli – en økning på hele 65 prosent fra året før.

Deretter følger Finnmark med en konkursvekst på 50 prosent, Vestfold opp 30 prosent og Troms som har en økning på 20 prosent.

På motsatt side finner vi Nordland og Telemark, hvor antall konkurser er ned 42 prosent i begge fylkene, mens Møre og Romsdal har en nedgang på 31 prosent og Trøndelag 30 prosent.

Subsea-kjempe gikk over ende

Månedens største konkurs var Argeo-konsernet, en leverandør av undersjøiske tjenester. Hele fire selskaper i konsernet meldte oppbud, inkludert Argeo Survey, som omsatte for 580 millioner kroner i 2024 og hadde 48 ansatte.

Andre større konkurser var bilforhandleren TS Autosalg, som hadde en omsetning på 109 millioner i 2022, og entreprenøren Ralias, som hadde over 100 millioner i omsetning i 2023.

Gjennomsnittlig omsetning blant selskapene som gikk konkurs i juli var 7,65 millioner kroner – ned fra 8,39 millioner i fjor.