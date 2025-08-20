Teknologifallet tiltar på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,2 prosent, Dow Jones er opp 0,1 prosent mens S&P 500 har falt 0,1 prosent.

Oppdatert klokken 16.12: Nasdaq faller 1,7 prosent, S&P 500 er ned 0,8 prosent mens Dow Jones faller 0,2 prosent.

Tirsdag falt Nasdaq 1,5 prosent etter nedsalg i store teknologiselskaper, det nest største fallet siden Donald Trumps tollsjokk i april.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,30 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1,7 prosent til 15,84.

Target

Target stuper 10,5 prosent etter å ha annonsert at adm. direktør Brian Cornell vil bli erstattet av driftsdirektør Michael Fiddelke 1. februar. Target meldte samtidig om resultat og omsetning i andre kvartal som var bedre enn forventet, selv om salget falt i perioden.

Rentereferat

Klokken 20.00 norsk tid offentliggjøres referatet fra rentemøtet i USA i juli.

«Siden møtet bidro den store nedrevideringen i sysselsettingsveksten til at markedet i stor grad priser inn et kutt i september. Innen neste møte vil det ha kommet enda en arbeidsmarkedsrapport samt KPI for august. Referatet vil vise hvor medlemmene står og hvor villige de er til å kutte renten i lys av ny data», skriver Handelsbanken i en rapport.

Jackson Hole

Den amerikanske sentralbanken nærmer seg etter alt å dømme en endring i pengepolitikken.

«Etter flere år der kampen mot inflasjonen har vært hovedmålet, tyder signalene nå på at neste fase vil handle om å sikre vekstimpulser i økonomien. Det innebærer at styringsrenten gradvis kan kuttes – men på en kontrollert måte. Det første tegnet på et slikt skifte kan komme allerede fredag, når Fed-sjef Jerome Powell går på talerstolen under årets Jackson Hole-symposium», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.