Donald Trump krever at Fed-guvernør Lisa Cook trekker seg, etter at en av hans allierte ba om en gransking av Cooks boliglån, melder Bloomberg.

Direktør for Federal Housing Finance Agency (FHFA), Bill Pulte, oppfordret justisminister Pam Bondi til å undersøke to boliglån Cook har tatt opp, og på den måten legger ytterligere press mot demokratiske politikere og utnevnte.

PRESSES: Lisa Cook er den første svarten kvinnen i Fed-styret etter at hun ble utnevnt av Joe Bide i 2022. Foto: Bloomberg

– Må gå av nå

Trump sa onsdag at Cook «må gå av nå», med henvisning til Pultes anklager. FHFA-sjefen skrev samtidig i sosiale medier at påstandene gir Trump «grunnlag for å sparke henne».

I et brev datert 15. august til Bondi hevder Pulte at Cook kan ha begått straffbare handlinger ved å «forfalske bankdokumenter og eiendomsregistre» for å sikre seg gunstigere lånebetingelser. Han peker på mulig boliglånsbedrageri, ifølge Bloomberg.

Brevet fra Pulte inkluderer dokumentasjon på to lån Cook tok opp i 2021: Ett i Ann Arbor, Michigan, på 203.000 dollar, og ett i Georgia på 540.000 dollar. Begge kontraktene forpliktet henne til å bruke eiendommene som primærbolig. Pulte hevder imidlertid at Georgia-eiendommen kort tid etter ble lagt ut for utleie.

Ingen siktelser er tatt ut, og det er uklart om Bondi faktisk vil starte en etterforskning. Justisdepartementet og Federal Reserve har avslått å kommentere saken, og Cook har ikke svart på henvendelser.

Første svarte kvinne

En eventuell avgang vil gi Trump muligheten til å fylle enda en plass i Fed-styret. Presidenten har åpent sagt at han kun vil utnevne en ny leder som støtter rentekutt.

Cook, som ble nominert av Joe Biden og tiltrådte i 2022, er den første svarte kvinnen i Fed-styret. Hennes periode varer formelt til 2038, skriver Bloomberg.

Tidligere i år trådte Fed-guvernør Adriana Kugler overraskende tilbake. Det ga Trump en mulighet til å nominere en erstatter, og han har midlertidig innsatt sin økonomiske rådgiver Stephen Miran.