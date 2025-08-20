Storhandler obligasjoner: 690 transaksjoner siden januar

President Donald Trump har brukt minst 100 millioner dollar, rett over én milliard kroner, på obligasjoner siden han tiltrådte som president, viser nylig innleverte dokumenter, ifølge CNBC.

Ifølge nyhetsbyråets beregninger, basert på en 33 siders gjennomgang av dokumenter, har Trump gjennomført 690 transaksjoner med en samlet verdi på minst 100 millioner dollar fra tiltredelsen 20. januar til 12. august.



Obligasjonene han har kjøpt, er både fra lokale myndigheter, sykehusmyndigheter, skolekretser og selskaper.

Blant selskapsobligasjonene er det blitt handlet i sjiktet 500.000–1.000.000 dollar i papirer utstedt av T-Mobile, United Health og Home Depot.

Også i Meta er det kjøpt obligasjoner verdt mellom 250.000 og 500.000 dollar.

Presidenten har en estimert formue på 5,5 milliarder dollar, ifølge Forbes. Til sammenligning ble formuen i 2020 anslått til 2,1 milliarder dollar. Nyhetsbyråets omtaler årene mellom hans to presidentperioder som «den mest lukrative post-presidentskap i amerikansk historie».

Også aktiv i krypto

I juni meldte Reuters at Trump hadde inntekter på over 600 millioner dollar i fjor, fra kryptovaluta og eiendom til lisensiering og annen virksomhet.

I januar lanserte han sin egen kryptovaluta, som steg over 16.000 prosent i løpet av de første tolv timene etter lanseringen.

«Det er utrolig at dette er lovlig . Han skal selv vedta politikk om krypto de neste dagene og ukene. Ved å lansere denne i forkant kan han skape entusiasme, siden dette indikerer at han vil gjøre alt han kan,» sa investeringsdirektør Robert Næss i Nordea Investment Management, til DN.

«Jeg tipper at hvis han hadde gjort dette for to år siden, ville Gary Gensler og Finanstilsynet vært etter ham. Men nå har han jo dyttet ut Gensler og fått inn en kar som er kryptovennlig og selv er investert i krypto. Det virker som om det ikke er folk igjen i USA som passer på lov og orden,» fortsatte Næss.