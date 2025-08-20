Target tryner

Man skulle tro at resultatsesongen i USA var over, men den gang ei. Onsdag la tre av landets største butikkjeder frem tall. Den største, Target, overrasket positivt på både topp- og bunnlinjesiden – selv om inntektene var 0,6 prosent lavere enn i fjorårets andre kvartal. Salget i butikkene svekket seg med 3,2 prosent, men dette ble delvis oppveid av økt netthandel. Andre ankepunkter var krympende marginer og et kraftig fall i driftsresultatet. En ny toppsjef skal visst nok få skuten på rett kjøl, men ved halv fem-tiden var aksjen likevel ned med nesten 8 prosent.

Lowe's, som er nesten like stor som Target, innfridde analytikernes inntektsforventninger, men tjente likevel betydelig mer enn konsensusestimatet. Omsetningsveksten var blodfattige 1,6 prosent, og salget per sammenlignbar butikk økte enda mindre. Ledelsen forsøker nå å få fart på virksomheten ved å kjøpe Foundation Building Materials for 8,8 milliarder dollar i kontanter, og dessuten ble guidingen for 2025 oppjustert. Aksjekursen økte med mindre enn 1 prosent.

Et tredje selskap, TJX Companies, selger merkevarer med avslag og har flere enn 4800 butikker i ni land. I likhet med Target slo forhandleren analytikernes forventninger, men her økte salget i sammenlignbare forretninger med mer anseelige 4 prosent. Alle de geografiske markedene og segmentene leverte solid vekst, og marginene økte fra fjorårets andre kvartal. TJX jekket dessuten opp guidingen for 2025, og aksjen steg med mer enn 4 prosent.

Også New York City-baserte Estee Lauder offentliggjorde et nytt regnskap. Tallene var omtrent som ventet, men ga liten grunn til jubel. Omsetningen sank med 12 prosent på årsbasis, og driftsresultatet var klart negativt. Samtidig venter kosmetikkprodusenten ekstrakostnader på 100 millioner dollar i de kommende fire kvartalene, som følge av Trumps nye tollavgifter. Også guidingen skuffet, og nå skal det kuttes kostnader over en lav sko. Kursfallet ble på godt over 4 prosent.