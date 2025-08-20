Mulig svindel torpederte aksje

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,6 prosent før den sluttet på 1.644,90 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 66,50 dollar, opp 1,1 prosent. Equinor gikk opp 1,4 prosent til 250,20 kroner, Aker BP klatret 1,4 prosent til 246,00 kroner, mens Vår Energi gikk opp 1,0 prosent til 33,26 kroner.

Bewi fikk et justert EBITDA-resultat på 21,7 millioner euro i andre kvartal, mot 19,2 millioner euro i samme periode året før. Selskapet vil nå gjennomføre en rettet emisjon for å hente 75 millioner euro, tilsvarende om lag 900 millioner kroner, for å styrke balansen.

«Den langvarige lave aktiviteten i bygg- og anleggsbransjen har påvirket Bewis resultater og balanse», heter det i kvartalsrapporten. Aksjen falt 5,6 prosent til 21,25 kroner.

Next Biometrics peker på mulig svindel i Kina og justerer 2024-regnskapet etter det som kan være vesentlige feil, noe som sendte aksjen ned 11,8 prosent til 3,75 kroner. Selskapet reverserer blant annet inntekter på 12,6 millioner kroner, mens kundefordringene reduseres med 13,7 millioner kroner.

Norsk Titanium stupte 23,0 prosent til 1,17 kroner etter at nyheten om en mulig emisjon på drøyt 150 millioner kroner for å kunne finansiere driften fullt ut til break even. Samtidig melder selskapet om en omsetning på 2,1 millioner dollar i første halvår, opp fra 1,3 millioner i samme periode i fjor. Ledelsen har et mål om at neste års inntekter skal ende på rundt 70 millioner dollar.

I andre kvartal omsatte Link Mobility for 1,76 milliarder kroner, ned fra 1,82 milliarder kroner i samme kvartal i fjor. Driftsresultatet endte på 68,3 millioner kroner, ned fra 84,3 millioner året før. I løpet av kvartalet fullførte Link oppkjøpet av SMSPortal. I tillegg fullførte selskapet også oppkjøpene av The SMS Works og FireText Communications. Aksjen falt 5,9 prosent til 33,55 kroner.

Etter den sterke kvartalsrapporten til Nordic Semiconductor har investor Aasulv Tveitereid valgt å selge seg ned i aksjen. Ferske aksjonærlister avslører at investoren nå eier 1,8 millioner aksjer, ned fra 2,4 millioner aksjer på sitt meste i juli. Onsdag falt Nordic Semiconductor 3,9 prosent til 161,00 kroner.

Onsdag presenterte Mowi, Lerøy Seafood og Austevoll Seafood sine kvartalstall. Mowi gikk opp 0,3 prosent, Lerøy klatret 0,4 prosent mens Austevoll Seafood falt 3,9 prosent.