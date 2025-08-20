Citadel-topp advarer: Kjøp sikring

Den tidligere Goldman Sachs-strategen og kapitalstrømspesialisten Scott Rubner timet markedet helt perfekt i slutten av februar, da han oppfordret kundene sine til å laste av med risikoaktiva og varslet at en korreksjon var nært forestående.

Etter overgangen til Citadel Securities var Rubner først tilbake med nye råd i midten av juli, og formidlet at han var konstruktiv/ positiv til markedet, men «rundt midten av august anbefaler jeg investorer å legge til aksjeindeks-sikringer».

Nå er Rubner ute med tankene sine før september, som historisk sett er den svakeste måneden for aksjer, ifølge Citadel-toppen.

I likhet med JPMorgans tradingdesk pekes 2. september, Labor Day, ut som starten på en tøffere periode for markedet.

Ser sterkt fjerde kvartal

Rubner ramser opp en sur cocktail: Systematiske aktører, eksempelvis trendfølgerfond, har nådd nær maksimal aksjeeksponering, den nevnte svake sesongmessigheten og historisk økt volatilitet i september.

Også retailinvestorene, som har vært svært påskrudd i både aksjer og opsjoner med nettopkjøp i 16 av de siste 18 ukene, pleier å trappe ned i september.

«Med systematiske strategier allerede nær maksimal aksjeeksponering, og sesongmessig svakhet kombinert med økt volatilitet, fremstår det som fornuftig å vurdere sikringsstrategier,» skriver Rubner.

Til tross for økt risiko i september, påpeker Rubner at det langsiktige bildet forblir positivt, med utsikter til en mulig oppgang i fjerde kvartal. Men i mellomtiden rådes kundene til forsiktighet.

«Etter en sommer preget av sterk posisjonering og vedvarende oppgang, bringer september historisk sett et skifte,» skriver Rubner.