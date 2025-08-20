Tek-fallet fortsetter på Wall Street: Syv av syv Magnificent 7-aksjer i rødt

Onsdag kl 21 er deler av tapene hentet inn. Teknologiindeksen Nasdaq faller 0,68 prosent. S&P 500 er ned 0,20 prosent. Industritunge Dow Jones har karret seg i grønt og er opp 0,13 prosent.

Tirsdag falt Nasdaq 1,5 prosent etter nedsalg i store teknologiselskaper. Det var det nest største fallet siden Donald Trumps tollsjokk i april.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,30 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 1 prosent til 15,66.

Rentebeslutning

Klokken 20.00 norsk tid offentliggjøres referatet fra rentemøtet i USA i juli.

«Siden møtet bidro den store nedrevideringen i sysselsettingsveksten til at markedet i stor grad priser inn et kutt i september. Innen neste møte vil det ha kommet enda en arbeidsmarkedsrapport samt KPI for august. Referatet vil vise hvor medlemmene står og hvor villige de er til å kutte renten i lys av ny data», skriver Handelsbanken i en rapport.

Den amerikanske sentralbanken nærmer seg etter alt å dømme en endring i pengepolitikken.

«Etter flere år der kampen mot inflasjonen har vært hovedmålet, tyder signalene nå på at neste fase vil handle om å sikre vekstimpulser i økonomien. Det innebærer at styringsrenten gradvis kan kuttes – men på en kontrollert måte. Det første tegnet på et slikt skifte kan komme allerede fredag, når Fed-sjef Jerome Powell går på talerstolen under årets Jackson Hole-symposium», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Aksjer

Det er nok en gang teknologiaksjene som trekker ned. Nvidia faller 1,4 prosent, Apple er ned 1,8 prosent, Microsoft er ned 0,9 prosent og Tesla faller 2,5 prosent. Alphabet er ned 1 prosent, Amazon er ned 0,8 prosent og Meta faller 1,1 prosent.

Intel har vært en vinner på børsen de seneste dagene, etter rapporter om at Trump-administrasjonen planla å ta en eierandel på ti prosent i selskapet. I går ble det også kjent at japanske Softbank har kjøpt aksjer for to milliarder dollar. Det sendte aksjen opp 7 prosent tirsdag, før den faller tilbake med like mange prosent onsdag

Butikkjeden Target har annonsert at adm. direktør Brian Cornell vil bli erstattet av driftsdirektør Michael Fiddelke 1. februar. Target meldte samtidig om resultat og omsetning i andre kvartal som var bedre enn forventet, selv om salget falt i perioden. Aksjen synker 6 prosent