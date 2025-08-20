Tek-fallet fortsatte på Wall Street: Intel og Target falt 7 prosent

Onsdag åpnet børsene rett ned, før de hentet seg inn gjennom dagen. Teknologiindeksen Nasdaq falt 0,67 prosent. S&P 500 endte ned 0,24 prosent. Industritunge Dow Jones karret seg i grønt og endte opp 0,04

Tirsdag falt Nasdaq 1,5 prosent etter nedsalg i store teknologiselskaper. Det var det nest største fallet siden Donald Trumps tollsjokk i april.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,289 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 1 prosent til 15,70.

Den amerikanske sentralbanken nærmer seg etter alt å dømme en endring i pengepolitikken.

«Etter flere år der kampen mot inflasjonen har vært hovedmålet, tyder signalene nå på at neste fase vil handle om å sikre vekstimpulser i økonomien. Det innebærer at styringsrenten gradvis kan kuttes – men på en kontrollert måte. Det første tegnet på et slikt skifte kan komme allerede fredag, når Fed-sjef Jerome Powell går på talerstolen under årets Jackson Hole-symposium», skriver Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.

Aksjer

Det er nok en gang teknologiaksjene som trekker ned, og samtlige av magnificent 7-selskapene endte i rødt. Likevel hentet de fleste seg inn gjennom dagen.

Nvidia falt 0,1 prosent, Apple gikk ned 2 prosent, Microsoft endte ned 0,8 prosent og Tesla falt 1,6 prosent. Alphabet endte ned 1,1 prosent, Amazon gikk ned 1,8 prosent og Meta falt 0,5 prosent.

Intel har vært en vinner på børsen de seneste dagene, etter rapporter om at Trump-administrasjonen planla å ta en eierandel på ti prosent i selskapet. I går ble det også kjent at japanske Softbank har kjøpt aksjer for to milliarder dollar. Det sendte aksjen opp 7 prosent tirsdag, før den falt tilbake med like mange prosent onsdag

Butikkjeden Target har annonsert at adm. direktør Brian Cornell vil bli erstattet av driftsdirektør Michael Fiddelke 1. februar. Target meldte samtidig om resultat og omsetning i andre kvartal som var bedre enn forventet, selv om salget falt i perioden. Aksjen gikk ned 6,4 prosent

Leiebilselskapet Hertz ga gass og gikk opp 6 prosent. Onsdag annonserte selskapet at de skal starte med salg av bruktbiler gjennom Amazon. Konkurrenten Avis falt samtidig 5,5 prosent, etter en nedgradering fra Bank of America.