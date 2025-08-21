Torsdagens høydepunkter

Tyskland: PMI august flash, kl. 09.30

Eurosonen: PMI august flash, kl. 10.00

UK: PMI august flash, kl. 10.30

Tyskland: Bundesbank månedsrapport, kl. 12.00

UK: CBI industritrender august, kl. 12.00

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

USA: Philadelphia Fed-indeks august, kl. 14.30

USA: PMI august flash, kl. 15.45

Eurosonen: Forbrukertillit august flash, kl. 16.00

USA: Bruktboligsalg juli, kl. 16.00

USA: CB ledende indeks juli, kl. 16.00

Annet:

Alternus Energy Group: Siste noteringsdag på Euronext Growth

KMC Properties: Ekskl. 100:1-aksjespleis

Havbruk: Aqua Nor-messen, Trondheim Spektrum

USA: Jackson Hole-symposiet

Utenlandske:

Dollar Tree, Walmart, Zoom

Ekskl. utbytte:

2020 Bulkers, Okeanis Eco Tankers

De viktigste sakene i Finansavisen torsdag 21. august:

Investor Kristian Lundkvist tapte 1 milliard kroner på tre år i aksjemarkedet. Nå gjør han comeback med bitcoin-aksjer, der han ser et enormt potensial.

Totalt sitter han på bitcoin-aksjer for rundt 400 millioner kroner. De store verdiene ligger i selskapene H100 og K33, som er børsnotert i Sverige. H100-aksjen har steget hele 450 prosent i år, mens K33-aksjen er opp 57 prosent.

John Fredriksen har doblet pengene i inkassoselskapet Axactor i år. Han har nå aksjer for 1,2 milliarder kroner i selskapet, etter en kursoppgang på 116 prosent siden nyttår.

Ulrik Årdal Zürcher, analytiker i Nordea, mener oppsiden fortsatt kan være betydelig i Axactor. Han tror selskapet kan komme i utbytteposisjon neste år og at det kan bidra til en kraftig reprising av aksjen.

Suksessgründer Einar Øgrey Brandsdal slakter AutoStore. Han står bak nettbutikkene Blivakker og Netthandelen, og sier han aldri har sett regnestykket gå opp med robotlagre.

Brandsdal mener i stedet at de er like effektive selv, bare uten å bruke hundrevis av millioner på automatiserte systemer. Han slår fast at AutoStore i dag ikke klarer å gjøre logistikken raskere eller mer effektiv.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om venstresidens interne krangel.

Parlamentarisk leder i Senterpartiet, Marit Arnstad, er så forbannet på MDG at hun vil nekte å sitte i samme rom hvis det skulle bli budsjettforhandlinger. Samtidig går MDG ut og ber velgerne stemme taktisk på MDG for å få et rødgrønt flertall. Og Arbeiderpartiet faller kraftig.

Dette blir et bikkjeslagsmål uten like, skriver Hegnar.