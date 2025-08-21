Tech-rally i Asia – Australia-børsen til all-time high

Det er for det meste oppgang på de asiatiske børsene torsdag morgen.

Japanske Nikkei 225 er imidlertid ned 0,6 prosent.

Flere tech-aksjer har medvind i regionen. I MSCI Asia Pacific Technology-indeksen var det dobbelt så mange aksjer som steg, som aksjer som falt, ifølge Bloomberg. Blant vinnerne er Samsung Electronics og Taiwan Semiconductor Manufacturing, som er opp henholdsvis 1,6 prosent og 0,9 prosent.

Australia og indeksen S&P/ASX 200 ligger an til å bli dagens vinner med en oppgang på 0,9 prosent. Dermed er 9.000 poeng passert for første gang. Oppgangen er drevet av syklisk konsum, finans og eiendom, ifølge CNBC.

I Sør-Korea er Kospi-indeksen opp 0,8 prosent.

Kinesiske Shanghai Composite stiger 0,35 prosent, mens Hongkong-indeksen Hang Seng er ned 0,2 prosent.

– Det er fortsatt en negativ undertone i aksjemarkedet nå, sier senior markedsanalytiker Kyle Rodda i Capital.com til Bloomberg.

– Aksjekursene begynner å reflektere faren for skuffelse i Jackson Hole. Det er stadig tvil om Fed faktisk vil legge seg på den dueaktige linjen som rentemarkedet har priset inn – eller om det vil skje i det hele tatt, fortsetter Rodda.