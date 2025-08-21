Resultatrush på Oslo Børs: Analytiker spår oppgang

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [0, 0,8] prosent.

Torsdag morgen er nordsjøoljen, Brent-futuren, opp rundt 0,5 dollar pr. fat siden stengetid på Oslo Børs onsdag, og handles til rundt 67,10 dollar.

Amerikanske aksjefutures har hentet inn deler av nedgangen fra aksjehandelen onsdag, og europeiske futures peker mot en svak oppgang.

Resultatrush

SalMar er ute med sin andrekvartalsrapport. Det operasjonelle driftsresultatet endte på 524 millioner kroner, noe svakere enn ventet. Oppdretteren hever samtidig slaktevolumguidingen fra 256.000 til 262.000 tonn for inneværende år.

Kid levererte som ventet på topplinjen, men tapte penger i andre kvartal. Kraftig kostnadsvekst sendte driftsresultat 40 prosent under analytikerestimatet. Justert for nedskrivinger var imidlertid driftsresultat bedre enn ventet.

Aker BP har gjort et betydelig oljefunn ved Yggdrasil-området. Det utvinnbare volumet er estimert til 96–134 millioner fat oljeekvivalenter.

Sats økte totale inntekter med 10 prosent og deler ut utbytte for første gang.

Panoro Energy meder om et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 35,4 millioner dollar i andre kvartal, ned fra 39,1 millioner dollar i samme periode i fjor.

Oljeselskapet DNO øker utbyttet og produksjonsguidingen, og kan vise til 206 prosent vekst i driftsresultatet.

Elmera Group leverte en justert omsetning 370 millioner kroner, ned fra 389 millioner i samme kvartal i fjor, og varsler 2025-resultater under tidligere mål.

Det ble resultatnedgang for Odfjell Technology i andre kvartal, som venter ebitda-forbedring i andre halvår.

Bewi fikk hentet de 75 millioner euroene i den rettede emisjonen som ble meldt onsdag. Tegningskursen ble 20 kroner. Det varsles også en reparasjonsemisjon på opptil 3.000.000 nye aksjer til samme kurs.

Klaveness Combination Carriers fikk et driftsresultat på 9,4 millioner dollar, mot 28,6 millioner dollar på samme tid i fjor.

Atlantic Sapphire leverte flere nøkkeltall for første halvår onsdag kveld. Selskapet spår positiv EBITDA innen utgangen av 2026.

Analyser

Sparebank 1 Markets innleder dekning av Nekkar med en kjøpsanbefaling og kursmål på 15 kroner. Aksjen stengte på 9,62 kroner onsdag. «En ubestridt leder i et globalt duopol med flere vekstmuligheter,» skriver meglerhuset.

Norconsult er oppgradert fra hold til kjøp hos både ABG Sundal Collier og SEB.

Asia

Det er for det meste oppgang på de asiatiske børsene torsdag morgen.

Japanske Nikkei 225 er imidlertid ned 0,6 prosent.

Flere tech-aksjer har medvind i regionen. I MSCI Asia Pacific Technology-indeksen var det dobbelt så mange aksjer som steg, som aksjer som falt, ifølge Bloomberg. Blant vinnerne er Samsung Electronics og Taiwan Semiconductor Manufacturing, som er opp henholdsvis 1,6 prosent og 0,9 prosent.