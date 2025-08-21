Resultatrush på Oslo Børs: Analytiker spår oppgang

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [0, 0,8] prosent.
Torsdag morgen er nordsjøoljen, Brent-futuren, opp rundt 0,5 dollar pr. fat siden stengetid på Oslo Børs onsdag, og handles til rundt 67,10 dollar.
Amerikanske aksjefutures har hentet inn deler av nedgangen fra aksjehandelen onsdag, og europeiske futures peker mot en svak oppgang.
Resultatrush
SalMar er ute med sin andrekvartalsrapport. Det operasjonelle driftsresultatet endte på 524 millioner kroner, noe svakere enn ventet. Oppdretteren hever samtidig slaktevolumguidingen fra 256.000 til 262.000 tonn for inneværende år.
Kid levererte som ventet på topplinjen, men tapte penger i andre kvartal. Kraftig kostnadsvekst sendte driftsresultat 40 prosent under analytikerestimatet. Justert for nedskrivinger var imidlertid driftsresultat bedre enn ventet.
Aker BP har gjort et betydelig oljefunn ved Yggdrasil-området. Det utvinnbare volumet er estimert til 96–134 millioner fat oljeekvivalenter.
Sats økte totale inntekter med 10 prosent og deler ut utbytte for første gang.
Panoro Energy meder om et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 35,4 millioner dollar i andre kvartal, ned fra 39,1 millioner dollar i samme periode i fjor.
Oljeselskapet DNO øker utbyttet og produksjonsguidingen, og kan vise til 206 prosent vekst i driftsresultatet.
Elmera Group leverte en justert omsetning 370 millioner kroner, ned fra 389 millioner i samme kvartal i fjor, og varsler 2025-resultater under tidligere mål.
Det ble resultatnedgang for Odfjell Technology i andre kvartal, som venter ebitda-forbedring i andre halvår.
Bewi fikk hentet de 75 millioner euroene i den rettede emisjonen som ble meldt onsdag. Tegningskursen ble 20 kroner. Det varsles også en reparasjonsemisjon på opptil 3.000.000 nye aksjer til samme kurs.
Klaveness Combination Carriers fikk et driftsresultat på 9,4 millioner dollar, mot 28,6 millioner dollar på samme tid i fjor.
Atlantic Sapphire leverte flere nøkkeltall for første halvår onsdag kveld. Selskapet spår positiv EBITDA innen utgangen av 2026.
Analyser
Sparebank 1 Markets innleder dekning av Nekkar med en kjøpsanbefaling og kursmål på 15 kroner. Aksjen stengte på 9,62 kroner onsdag. «En ubestridt leder i et globalt duopol med flere vekstmuligheter,» skriver meglerhuset.
Norconsult er oppgradert fra hold til kjøp hos både ABG Sundal Collier og SEB.
Asia
Det er for det meste oppgang på de asiatiske børsene torsdag morgen.
Japanske Nikkei 225 er imidlertid ned 0,6 prosent.
Flere tech-aksjer har medvind i regionen. I MSCI Asia Pacific Technology-indeksen var det dobbelt så mange aksjer som steg, som aksjer som falt, ifølge Bloomberg. Blant vinnerne er Samsung Electronics og Taiwan Semiconductor Manufacturing, som er opp henholdsvis 1,6 prosent og 0,9 prosent.
Australia og indeksen S&P/ASX 200 ligger an til å bli dagens vinner med en oppgang på 0,9 prosent. Dermed er 9.000 poeng passert for første gang. Oppgangen er drevet av syklisk konsum, finans og eiendom, ifølge CNBC.
I Sør-Korea er Kospi-indeksen opp 0,8 prosent.
Kinesiske Shanghai Composite stiger 0,35 prosent, mens Hongkong-indeksen Hang Seng er ned 0,2 prosent.
– Det er fortsatt en negativ undertone i aksjemarkedet nå, sier senior markedsanalytiker Kyle Rodda i Capital.com til Bloomberg.
– Aksjekursene begynner å reflektere faren for skuffelse i Jackson Hole. Det er stadig tvil om Fed faktisk vil legge seg på den dueaktige linjen som rentemarkedet har priset inn – eller om det vil skje i det hele tatt, fortsetter Rodda.
Wall Street
Teknologiindeksen Nasdaq falt 0,67 prosent. S&P 500 endte ned 0,24 prosent. Industritunge Dow Jones karret seg i grønt og endte opp 0,04.
Nvidia falt 0,1 prosent, Apple gikk ned 2 prosent, Microsoft endte ned 0,8 prosent og Tesla falt 1,6 prosent. Alphabet endte ned 1,1 prosent, Amazon gikk ned 1,8 prosent og Meta falt 0,5 prosent.
Intel har vært en vinner på børsen de seneste dagene, etter rapporter om at Trump-administrasjonen planla å ta en eierandel på ti prosent i selskapet. I går ble det også kjent at japanske Softbank har kjøpt aksjer for to milliarder dollar. Det sendte aksjen opp 7 prosent tirsdag, før den falt tilbake med like mange prosent onsdag
Butikkjeden Target har annonsert at adm. direktør Brian Cornell vil bli erstattet av driftsdirektør Michael Fiddelke 1. februar. Target meldte samtidig om resultat og omsetning i andre kvartal som var bedre enn forventet, selv om salget falt i perioden. Aksjen gikk ned 6,4 prosent
Oslo Børs
Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,6 prosent før den sluttet på 1.644,90 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 66,50 dollar, opp 1,1 prosent. Equinor gikk opp 1,4 prosent til 250,20 kroner, Aker BP klatret 1,4 prosent til 246,00 kroner, mens Vår Energi gikk opp 1,0 prosent til 33,26 kroner.
Bewi fikk et justert EBITDA-resultat på 21,7 millioner euro i andre kvartal, mot 19,2 millioner euro i samme periode året før. Selskapet vil nå gjennomføre en rettet emisjon for å hente 75 millioner euro, tilsvarende om lag 900 millioner kroner, for å styrke balansen.
«Den langvarige lave aktiviteten i bygg- og anleggsbransjen har påvirket Bewis resultater og balanse», heter det i kvartalsrapporten. Aksjen falt 5,6 prosent til 21,25 kroner.
Next Biometrics peker på mulig svindel i Kina og justerer 2024-regnskapet etter det som kan være vesentlige feil, noe som sendte aksjen ned 11,8 prosent til 3,75 kroner. Selskapet reverserer blant annet inntekter på 12,6 millioner kroner, mens kundefordringene reduseres med 13,7 millioner kroner.
Norsk Titanium stupte 23,0 prosent til 1,17 kroner etter at nyheten om en mulig emisjon på drøyt 150 millioner kroner for å kunne finansiere driften fullt ut til break even. Samtidig melder selskapet om en omsetning på 2,1 millioner dollar i første halvår, opp fra 1,3 millioner i samme periode i fjor. Ledelsen har et mål om at neste års inntekter skal ende på rundt 70 millioner dollar.
I andre kvartal omsatte Link Mobility for 1,76 milliarder kroner, ned fra 1,82 milliarder kroner i samme kvartal i fjor. Driftsresultatet endte på 68,3 millioner kroner, ned fra 84,3 millioner året før. I løpet av kvartalet fullførte Link oppkjøpet av SMSPortal. I tillegg fullførte selskapet også oppkjøpene av The SMS Works og FireText Communications. Aksjen falt 5,9 prosent til 33,55 kroner.
Etter den sterke kvartalsrapporten til Nordic Semiconductor har investor Aasulv Tveitereid valgt å selge seg ned i aksjen. Ferske aksjonærlister avslører at investoren nå eier 1,8 millioner aksjer, ned fra 2,4 millioner aksjer på sitt meste i juli. Onsdag falt Nordic Semiconductor 3,9 prosent til 161,00 kroner.
Onsdag presenterte Mowi, Lerøy Seafood og Austevoll Seafood sine kvartalstall. Mowi gikk opp 0,3 prosent, Lerøy klatret 0,4 prosent mens Austevoll Seafood falt 3,9 prosent.
Finanskalender:
Resultat pr. 2. kv.:
SalMar: Kl. 06.30, Hotel Continental kl. 08.00, webcast
B2 Impact: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30
Borgestad: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00
Cyviz: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00
DNO: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00
Elektroimportøren: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00
Elmera Group: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00
Endúr: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00
Klaveness Combination Carriers: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00
Panoro Energy: Kl. 07.00, webcast kl. 09.00
Sats: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30
BioFish Holding: Kl. 07.30
Icelandic Salmon: Kl. 07.30, webcast kl. 11.00
Kid: Kl. 07.30, webcast kl. 08.30
Huddly: Webcast kl. 08.00
Odfjell Technology: Webcast/tlf kl. 10.30
Agilyx: Webcast kl. 14.00
Atlantic Sapphire, Awilco LNG, EAM Solar, Havila Shipping, Otello Corporation, Pioneer Property Group
Resultat pr. 3. kv.:
Benchmark Holdings
Årsrapport:
Spotlio
Makro:
Norge: Norges Bank forventningsundersøkelse 3. kv., kl. 10.00
Australia: PMI august flash, kl. 01.00
Japan: PMI august flash, kl. 02.30
India: PMI august flash, kl. 07.00
Danmark: Bedrifts- og forbrukertillit august, kl. 08.00
Sveits: Handelsbalanse juli, kl. 08.00
Frankrike: PMI august flash, kl. 09.15
Tyskland: PMI august flash, kl. 09.30
Eurosonen: PMI august flash, kl. 10.00
UK: PMI august flash, kl. 10.30
Tyskland: Bundesbank månedsrapport, kl. 12.00
UK: CBI industritrender august, kl. 12.00
USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30
USA: Philadelphia Fed-indeks august, kl. 14.30
USA: PMI august flash, kl. 15.45
Eurosonen: Forbrukertillit august flash, kl. 16.00
USA: Bruktboligsalg juli, kl. 16.00
USA: CB ledende indeks juli, kl. 16.00
Annet:
Alternus Energy Group: Siste noteringsdag på Euronext Growth
KMC Properties: Ekskl. 100:1-aksjespleis
Havbruk: Aqua Nor-messen, Trondheim Spektrum
USA: Jackson Hole-symposiet
Utenlandske:
Dollar Tree, Walmart, Zoom
Ekskl. utbytte:
2020 Bulkers, Okeanis Eco Tankers