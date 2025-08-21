Bred oppgang på Oslo Børs: Stordalen-aksje til himmels – utbytteløft belønnes med kraftig oppgang

Saken oppdateres

Hovedindeksen ved Oslo Børs er opp 0,7 prosent til 1.656 poeng kl. 10.15. Det betyr ny all-time high, med foreløpig topp på 1.658,65.

Brent-oljefuturen er opp 0,7 prosent til 67,31 dollar fatet, opp fra 66,57 dollar ved børsslutt onsdag.

Aker BP har gjort et betydelig oljefunn ved Yggdrasil-området. Det utvinnbare volumet er estimert til 96–134 millioner fat oljeekvivalenter. ABG anslår verdien av funnet til 3,5–4,0 kroner pr. aksje, tilsvarende 1,5–2,0 prosent oppgang (meglerhuset skrev først at verdien av funnet var estimert til 8-10 kroner pr. aksje, men sendte kort tid etter ut en rettelse). Aksjen stiger 3,4 prosent til 254,30 kroner.

«Vi anslår at funnet har lave utviklingskostnader på rundt 15 dollar pr. fat oljeekvivalent,» skriver Kepler Cheuvreux.

Equinor er opp 1,1 prosent.

SalMar er ute med sin andrekvartalsrapport. Det operasjonelle driftsresultatet endte på 524 millioner kroner, noe svakere enn ventet. Aksjen stiger 2,7 prosent til 485,60 kroner.

«Resultatene var omtrent på linje med forventningene, men de underliggende kommentarene om kostnader, vekst og superior-andel er klart positive og tyder på at SalMar er på god vei til å normalisere driften raskere enn markedet hadde fryktet. (...) lettelsesdrevet kursoppgang på 0–3 prosent er berettiget,» skriver DNB Carnegie.

Kid levererte som ventet på topplinjen, men det endte med tap i andre kvartal for interiørkonsernet. Kraftig kostnadsvekst sendte driftsresultat 40 prosent under analytikerestimatet. Justert for nedskrivinger var imidlertid driftsresultat bedre enn ventet. Aksjen er opp 0,3 prosent til 155,80 kroner.

«Alt i alt vurderer vi rapporten som svakt positiv, gitt at bruttomarginen var bedre enn ventet. Nedskrivningen på Lier-lageret kan imidlertid være skuffende for enkelte i dag, og rapporten gir ingen informasjon om juli eller tredje kvartal,» kommenterer Arctic Securities.

Olje-rally

Oljeselskapet DNO meldte om driftsinntektene opp 37 prosent på årsbasis, og driftsresultatet steg hele 206 prosent til 86 millioner dollar. Utbyttet ble også jekket opp fra 0,3125 til 0,375 kroner. Aksjen stiger hele 11,3 prosent til 15,54 kroner..