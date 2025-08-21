Bred oppgang på Oslo Børs: Stordalen-aksje til himmels – utbytteløft belønnes med kraftig oppgang

Spår fred til jul
Jan Ludvig Andreassen spår fred mellom Ukraina og Russland allerede til jul. – Nordmenn må se at Trump er vår sjef, sier han.
Saken oppdateres
Hovedindeksen ved Oslo Børs er opp 0,7 prosent til 1.656 poeng kl. 10.15. Det betyr ny all-time high, med foreløpig topp på 1.658,65.
Brent-oljefuturen er opp 0,7 prosent til 67,31 dollar fatet, opp fra 66,57 dollar ved børsslutt onsdag.
Aker BP har gjort et betydelig oljefunn ved Yggdrasil-området. Det utvinnbare volumet er estimert til 96–134 millioner fat oljeekvivalenter. ABG anslår verdien av funnet til 3,5–4,0 kroner pr. aksje, tilsvarende 1,5–2,0 prosent oppgang (meglerhuset skrev først at verdien av funnet var estimert til 8-10 kroner pr. aksje, men sendte kort tid etter ut en rettelse). Aksjen stiger 3,4 prosent til 254,30 kroner.
«Vi anslår at funnet har lave utviklingskostnader på rundt 15 dollar pr. fat oljeekvivalent,» skriver Kepler Cheuvreux.
Equinor er opp 1,1 prosent.
SalMar er ute med sin andrekvartalsrapport. Det operasjonelle driftsresultatet endte på 524 millioner kroner, noe svakere enn ventet. Aksjen stiger 2,7 prosent til 485,60 kroner.
«Resultatene var omtrent på linje med forventningene, men de underliggende kommentarene om kostnader, vekst og superior-andel er klart positive og tyder på at SalMar er på god vei til å normalisere driften raskere enn markedet hadde fryktet. (...) lettelsesdrevet kursoppgang på 0–3 prosent er berettiget,» skriver DNB Carnegie.
Kid levererte som ventet på topplinjen, men det endte med tap i andre kvartal for interiørkonsernet. Kraftig kostnadsvekst sendte driftsresultat 40 prosent under analytikerestimatet. Justert for nedskrivinger var imidlertid driftsresultat bedre enn ventet. Aksjen er opp 0,3 prosent til 155,80 kroner.
«Alt i alt vurderer vi rapporten som svakt positiv, gitt at bruttomarginen var bedre enn ventet. Nedskrivningen på Lier-lageret kan imidlertid være skuffende for enkelte i dag, og rapporten gir ingen informasjon om juli eller tredje kvartal,» kommenterer Arctic Securities.
Olje-rally
Oljeselskapet DNO meldte om driftsinntektene opp 37 prosent på årsbasis, og driftsresultatet steg hele 206 prosent til 86 millioner dollar. Utbyttet ble også jekket opp fra 0,3125 til 0,375 kroner. Aksjen stiger hele 11,3 prosent til 15,54 kroner..
«Selskapet guider en sterk Nordsjø-produksjon i andre halvår 2025 på 80–85.000 fat pr. dag. Dette er 4 prosent over vårt anslag, og vår produksjonsprognose for 2026 vil trolig bli løftet med 5–10 prosent grunnet en sterkere avslutningsrate (...) Overraskende nok økes utbyttet med 20 prosent til 1,50 kroner pr. år (utbetales kvartalsvis), noe som sender et sterkt signal om selvtillit og løfter direkteavkastningen til omtrent 11 prosent,» skriver Pareto.
Panoro Energy måtte se inntektene og inntjeningen falle i første halvår, men for andre halvår varsler toppsjefen andre boller.
Tallene omtales av Clarksons som bedre enn ventet på alle punkter. Aksjen stiger 5,35 prosent til 24,60 kroner.
«Vi mener fortsatt at Panoro Energy fremstår som klart undervurdert på dagens kursnivå, og tilbyr en attraktiv samlet direkteavkastning (utbytte og tilbakekjøp) på rundt 18 prosent,» skriver meglerhuset.
Stordalen-aksje kraftig opp
Bewi fikk hentet de 75 millioner euroene i den rettede emisjonen som ble meldt onsdag. Tegningskursen ble 20 kroner. Det varsles også en reparasjonsemisjon på opptil 3.000.000 nye aksjer til samme kurs. Aksjen faller 6,35 prosent til 19,90 kroner.
John Fredriksen-selskapet Axactor stiger 13,4 prosent til 8,98 kroner.
– Det er veldig spennende at inkassosektoren har kommet tilbake. Fra 2018 til i fjor var denne industrien helt død, sier Nordea-analytiker Ulrik Årdal Zürcher.
Sats økte totale inntekter med 10 prosent og deler ut utbytte for første gang. Aksjen faller 1,2 prosent til 36,25 kroner.
Norconsult stiger 3,2 prosent etter at SEB og ABG oppgraderte aksjen fra hold til kjøp.
Klaveness Combination Carriers fikk et driftsresultat på 9,4 millioner dollar, mot 28,6 millioner dollar på samme tid i fjor. Aksjen stiger 3,6 prosent til 72,30 kroner.
Petter Stordalen-selskapet Atlantic Sapphire leverte flere nøkkeltall for første halvår onsdag kveld. Selskapet spår positiv EBITDA innen utgangen av 2026. Aksjen fyker opp 24,1 prosent til 11,60 kroner.
Sparebank 1 Markets innleder dekning av Nekkar med en kjøpsanbefaling og kursmål på 15 kroner. Aksjen stengte på 9,62 kroner onsdag. «En ubestridt leder i et globalt duopol med flere vekstmuligheter,» skriver meglerhuset. Aksjen stiger 7,8 prosent til 10,50 kroner.
Borgestad faller 10,5 prosent etter sine tall, som viste et resultat før skatt på 1,1 millioner kroner, ned fra 32,7 millioner året før.
DOF er opp 0,8 prosent etter å ha meldt om kontrakter med Petrobras til en estimert verdi av 50 millioner dollar.
Kongsberg Gruppen stiger 1,8 prosent, Frontline er opp 1,9 prosent, og DNB styrkes 0,85 prosent.