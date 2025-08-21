USAs president Donald Trump krevde onsdag at Federal Reserve-styremedlem Lisa Cook trekker seg etter at en av hans allierte, direktør Bill Pulte for Federal Housing Finance Agency (FHFA), oppfordret justisminister Pam Bondi til å undersøke to boliglån Cook har tatt opp.
Torsdag siterer Financial Times og en rekke andre medier Cook på at hun «ikke har noen intensjon om å la meg mobbe til å trekke meg fra stillingen min på grunn av noen spørsmål reist i en tweet.»
– Tar alt på alvor
– Som medlem av Federal Reserve har jeg til hensikt å ta alle spørsmål om min økonomiske historikk på alvor, og derfor samler jeg inn korrekt informasjon for å besvare alle legitime spørsmål og å legge fram fakta, legger hun til i en uttalelse.
Bloomberg omtalte onsdag et brev til Bondi datert 15. august der Pulte hevder Cook kan ha begått straffbare handlinger ved å «forfalske bankdokumenter og eiendomsregistre» for å sikre seg gunstigere lånebetingelser. Han peker på mulig boliglånsbedrageri.
Brevet inkluderer dokumentasjon på to lån Cook tok opp i 2021: Ett i Michigan på 203.000 dollar, og ett i Georgia på 540.000 dollar. Begge kontraktene forpliktet henne til å bruke eiendommene som primærbolig, men Pulte mener Georgia-eiendommen kort tid etter ble lagt ut for utleie.
Ingen siktelser er foreløpig tatt ut, og det er uklart om justisminister Bondi faktisk vil innlede etterforskning.
Utbredt praksis
Nyhetsbyrået omtaler torsdag en rapport fra Philadelphia Fed i 2023 om antallet «svindelaktige låntakere» (fraudulent investors) i boliglånsmarkedet, definert som personer som hadde mer enn ett boliglån tilknyttet primærbolig innen fire kvartaler etter at det første lånet ble tatt opp.
Datagrunnlaget i rapporten omfatter 584.499 lån gitt fra 2005 til 2017, hvorav 22.431 ble vurdert som svindel. Andelen som feilaktig oppga boligen som egen bolig for å få bedre lånebetingelser toppet seg før finanskrisen i 2008, men holdt seg på 2-3 prosent gjennom store deler av de neste ti årene.
Funnene er basert på et delutvalg av data, noe som ifølge Bloomberg innebærer at antall lån som passer inn i sentralbankens kriterier kan være høyere. Philadelphia Fed-rapporten påpeker videre at det finnes tilfeller av utilsiktet feilrapportering, for eksempel når låntakere ikke klarte å selge opprinnelig bolig grunnet et svakere boligmarked enn forventet.
Trump vil ha inn «sine»
Anklagene mot Cook, som tiltrådte i Fed-styret i 2022 og formelt skal sitte der frem til 2038, er det siste i en serie angrep fra Trump-administrasjonen mot sentralbankansatte. Dette inkluderer som kjent sentralbanksjef Jerome Powell, som også har fått beskjed av president Trump om å trekke seg.
Presidenten har åpent sagt at han bare vil utnevne en ny sentralbanksjef som støtter rentekutt, men Powell har stått imot og signalisert at han planlegger å sitte ut åremålet som løper ut i mai neste år.
En eventuell Cook-avgang vil gi Trump sjansen til å fylle enda en plass i Fed-styret, der alle syv medlemmer har stemmerett i rentekomitéen (FOMC) med sine i alt 12 stemmeberettigede medlemmer. Flertallet i styret har også myndighet til å avsette sjefene for sentralbankens 12 regionale filialer.
Tidligere denne måneden trådte et annet styremedlem i Fed, Adriana Kugler, overraskende tilbake. Hun ble i likhet med Cook nominert av president Joe Biden og tiltrådte i september 2023. Trump fikk dermed en mulighet til å nominere en av «sine», og har midlertidig innsatt sin økonomiske rådgiver Stephen Miran.