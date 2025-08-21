USAs president Donald Trump krevde onsdag at Federal Reserve-styremedlem Lisa Cook trekker seg etter at en av hans allierte, direktør Bill Pulte for Federal Housing Finance Agency (FHFA), oppfordret justisminister Pam Bondi til å undersøke to boliglån Cook har tatt opp.

UTE ETTER FED: USAs president Donald Trump. Justisminister Pam Bondi i forgrunnen. Foto: Bloomberg

Torsdag siterer Financial Times og en rekke andre medier Cook på at hun «ikke har noen intensjon om å la meg mobbe til å trekke meg fra stillingen min på grunn av noen spørsmål reist i en tweet.»

– Tar alt på alvor

– Som medlem av Federal Reserve har jeg til hensikt å ta alle spørsmål om min økonomiske historikk på alvor, og derfor samler jeg inn korrekt informasjon for å besvare alle legitime spørsmål og å legge fram fakta, legger hun til i en uttalelse.

Bloomberg omtalte onsdag et brev til Bondi datert 15. august der Pulte hevder Cook kan ha begått straffbare handlinger ved å «forfalske bankdokumenter og eiendomsregistre» for å sikre seg gunstigere lånebetingelser. Han peker på mulig boliglånsbedrageri.

Brevet inkluderer dokumentasjon på to lån Cook tok opp i 2021: Ett i Michigan på 203.000 dollar, og ett i Georgia på 540.000 dollar. Begge kontraktene forpliktet henne til å bruke eiendommene som primærbolig, men Pulte mener Georgia-eiendommen kort tid etter ble lagt ut for utleie.