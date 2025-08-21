(Saken oppdateres)

Oslo Børs ligger an til å sette nye rekorder torsdag. Hovedindeksen er i 15.30-tiden opp 0,5 prosent og på vei mot rekordhøy sluttnotering.

På det høyeste har hovedindeksen vært oppe i 1.658,65, ny all-time high intradag.

Oktober-kontrakten for Brent-oljen er opp 0,2 prosent til 67,00 dollar pr. fat, mens den sto i rundt 66,60 dollar ved børsslutt onsdag. WTI-oljen stiger 0,1 prosent til 62,75 dollar fatet. De europeiske gassprisene (Dutch TTF) er opp 3,4 prosent til 32,99 euro pr. MWh.

På Oslo Børs er Equinor opp 0,5 prosent og Vår Energi opp 1,1 prosent. Aker BP stiger 1,9 prosent, også løftet av nyheten om et betydelig oljefunn ved Yggdrasil-området.

DNO fyker opp 9,3 prosent. Selskapet er ett av mange selskaper som har fremlagt kvartalstall. For DNOs del ble det inntektsvekst på 37 prosent i andre kvartal, mens driftsresultatet ble mer enn tredoblet og utbyttet økes med 20 prosent.

Panoro Energy stiger rundt 8 prosent. Selskapets tall for første halvår viser lavere inntekter og inntjening, men det varsler «betydelig» inntektsvekst i andre halvår. «Vi mener fortsatt at Panoro Energy fremstår som klart undervurdert på dagens kursnivå, og tilbyr en attraktiv samlet direkteavkastning på rundt 18 prosent,» skriver Clarksons etter tallene.

Sjømatgiganten SalMar har også presentert ferske tall , og aksjen stiger rundt 5,6 prosent. Det operasjonelle driftsresultatet var noe svakere enn ventet i andre kvartal, men selskapet oppjusterer slakteguidingen. «Veldig god løypemelding,» er dommen fra sjømatanalytiker Henrik Knutsen i Pareto Securities.

Mowi , som kom med kvartalstall onsdag, stiger 1,4 prosent, mens Bakkafrost stiger 1,8 prosent.

Det landbaserte oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire stiger hele 20,3 prosent etter å ha lagt frem nøkkeltall sent onsdag, som viste doblet omsetning og lavere ebitda-underskudd. Dessuten spår selskapet positiv ebitda innen utgangen av 2026. Petter Stordalens Strawberry Capital er fjerde største aksjonær med drøyt 9 prosent.