(Saken oppdateres)
Oslo Børs ligger an til å sette nye rekorder torsdag. Hovedindeksen er i 15.30-tiden opp 0,5 prosent og på vei mot rekordhøy sluttnotering.
På det høyeste har hovedindeksen vært oppe i 1.658,65, ny all-time high intradag.
Oktober-kontrakten for Brent-oljen er opp 0,2 prosent til 67,00 dollar pr. fat, mens den sto i rundt 66,60 dollar ved børsslutt onsdag. WTI-oljen stiger 0,1 prosent til 62,75 dollar fatet. De europeiske gassprisene (Dutch TTF) er opp 3,4 prosent til 32,99 euro pr. MWh.
På Oslo Børs er Equinor opp 0,5 prosent og Vår Energi opp 1,1 prosent. Aker BP stiger 1,9 prosent, også løftet av nyheten om et betydelig oljefunn ved Yggdrasil-området.
DNO fyker opp 9,3 prosent. Selskapet er ett av mange selskaper som har fremlagt kvartalstall. For DNOs del ble det inntektsvekst på 37 prosent i andre kvartal, mens driftsresultatet ble mer enn tredoblet og utbyttet økes med 20 prosent.
Panoro Energy stiger rundt 8 prosent. Selskapets tall for første halvår viser lavere inntekter og inntjening, men det varsler «betydelig» inntektsvekst i andre halvår. «Vi mener fortsatt at Panoro Energy fremstår som klart undervurdert på dagens kursnivå, og tilbyr en attraktiv samlet direkteavkastning på rundt 18 prosent,» skriver Clarksons etter tallene.
Sjømatgiganten SalMar har også presentert ferske tall , og aksjen stiger rundt 5,6 prosent. Det operasjonelle driftsresultatet var noe svakere enn ventet i andre kvartal, men selskapet oppjusterer slakteguidingen. «Veldig god løypemelding,» er dommen fra sjømatanalytiker Henrik Knutsen i Pareto Securities.
Mowi , som kom med kvartalstall onsdag, stiger 1,4 prosent, mens Bakkafrost stiger 1,8 prosent.
Det landbaserte oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire stiger hele 20,3 prosent etter å ha lagt frem nøkkeltall sent onsdag, som viste doblet omsetning og lavere ebitda-underskudd. Dessuten spår selskapet positiv ebitda innen utgangen av 2026. Petter Stordalens Strawberry Capital er fjerde største aksjonær med drøyt 9 prosent.
Aller mest omsatt så langt torsdag er emballasje- og isolasjonsselskapet Bewi. Aksjen er ned 8,4 prosent til rundt 19,46 kroner. Selskapet har hentet 75 millioner euro i en emisjon der tegningskursen var nettopp 20 kroner.
Ellers i omsetningstoppen stiger Kongsberg Gruppen 2,0 prosent, DNB er opp rundt 0,6 prosent, og Frontline er opp 2,8 prosent ettersom VLCC-ratene har økt til rundt 50.000 dollar dagen – langt over snitt for denne tiden av året.
BW LPG stiger 2,2 prosent. Konsernsjef Kristian Sørensen sier «markedet fyrer på alle sylindre», og gassrederiet er nå opp nær 40 prosent de seneste tre månedene.
Kombinasjonsrederiet Klaveness Combination Carriers stiger 3,9 prosent, løftet av ABG Sundal Colliers nye analyse der meglerhuset ser en oppside på nesten 50 prosent. ABG gjentar også en kjøpsanbefaling etter rederiets kvartalstall torsdag morgen, der lavere rater bidro til lavere resultat.
AutoStore faller 5,6 prosent etter å ha blitt slaktet av suksessgründer.
Nekkar stiger rundt 8 prosent til 10,50 kroner. SpareBank 1 Markets har tatt opp dekning av aksjen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 15 kroner.
Inkassoselskapet Axactor , med John Fredriksen som største aksjonær, stiger hele 13,1 prosent til rundt 9 kroner. Aksjen er opp 145 prosent i år, men ifølge Nordea-analytiker Ulrik Årdal Zürcher kan det potensielt være betydelig oppside fortsatt.
Axactor utgjør sammen med B2 Impact den sektoren som har gjort det best på Oslo Børs i år. B2 Impact faller imidlertid 4,6 prosent torsdag etter fremleggelse av andrekvartalstall. Disse viser en nedgang i inntekter og driftsoverskudd – til henholdsvis 995 og 489 millioner kroner, fra 1.090 og 557 millioner ett år før.
Sats er ned 0,5 prosent. Treningskjedens kvartalstall torsdag morgen viste tosifret inntektsvekst, og det skal nå deles ut utbytte for første gang.
Halvlederselskapet Nordic Semiconductor er opp 0,4 prosent. Folketrygdfondet fortsetter å kjøpe aksjer, men stjerneforvalterne i DNB Teknologi har valgt å dumpe halvparten av beholdningen.
DOF Group stiger 0,6 prosent på nyheten om forlengelsen av én langtidskontrakt samt tildelingen av en ny langtidskontrakt med Petrobras i Brasil. Forlengelsen er verdt 50 millioner dollar, mens den nye kontrakten er verdt 165 millioner dollar.
Kid er opp 0,1 prosent. Interiørkjeden leverte som ventet på topplinjen i andre kvartal, men resultatet bommet klart på analytikernes forventninger.
Endúr stiger rundt 6 prosent på sine kvartalstall, og Arctic Securities venter positive estimatrevisjoner etter tallene . Aksjen er dessuten løftet frem som en favoritt av Jonas Heyerdahl, forvalter av fondet First Opportunities.
Havila Shipping er ned 0,3 prosent torsdag ettermiddag. Fosnavåg-rederiet har rapportert om en økning i fraktinntektene på 19,5 millioner til 165,5 millioner kroner i andre kvartal. Resultatet før skatt i perioden ble økt fra 4,0 til 8,7 millioner kroner.
Teknologiselskapet Huddly økte omsetningen med 45 prosent i andre kvartal, mens driftsunderskuddet ble redusert. Samtidig har det varslet en emisjon på 50–75 millioner kroner, der 50 millioner er garantert – og hvor tegningskursen er satt til 11 kroner. Aksjen faller rundt 4 prosent til 12,50 kroner torsdag ettermiddag.
Cyviz faller 6,2 prosent. Teknologiselskapets kvartalstall viser en nedgang i omsetningen fra 139,1 til 129,3 millioner kroner i andre kvartal, mens ebitda-resultatet ble snudd fra pluss 2,2 til minus 2,6 millioner.
Odfjell Technology har rapportert om resultatnedgang i andre kvartal, men også varslet bedring i inntjeningen i andre halvår. På Oslo Børs er belønningen et kursfall på 1,9 prosent.
Elmera Group faller 1,7 prosent etter sine kvartalstall, som ble negativt påvirket av kreditt- og sikringstap. 2025-resultatene ventes dessuten å bli lavere enn tidligere mål.
Borgestad faller 6,3 prosent. Konsernets kvartalstall viser et resultat før skatt på 1,1 millioner, mot 32,7 millioner i samme periode i fjor. Inntektene falt fra 336,7 til 316,2 millioner kroner.
Elektroimportøren faller 4,7 prosent, selv om selskapet snudde til et overskudd på 0,2 millioner kroner i andre kvartal, fra minus 7,1 millioner i samme periode i fjor. Inntektene ble økt fra 349,2 til 367,2 millioner.
Awilco LNG faller 11,1 prosent etter å ha meldt om et underskudd på 3,1 millioner dollar i andre kvartal.