(Saken oppdateres)

Handelen på Wall Street har torsdag åpnet med negativ utvikling for de tre toneangivende indeksene. Slik ser det ut i 18-tiden norsk tid:

Brede S&P 500 er ned 0,37 prosent.

Industritunge Dow Jones er ned 0,35 prosent.

Teknologitunge Nasdaq faller 0,39 prosent.

Fryktindeksen VIX er opp rundt 5,5 prosent til 16,56 poeng. Renten på tiårige amerikanske statsrenter ligger på rundt 4,34.

Utviklingen kommer etter en svak børsdag onsdag, der teknologiaksjer fortsatte å tynge. Da endte S&P 500 ned 0,24 prosent, Nasdaq falt 0,67 prosent, mens Dow Jones såvidt steg 0,04 prosent.

Investorlegende Howard Marks advarer om tegn på bobletendenser i aksjemarkedet. Han vil ikke ringe i alarmklokkene helt ennå, men poengterer i et intervju med Bloomberg TV at aksjemarkedet er dyrt, spesielt enkelte teknologiaksjer.

Torsdag ser det slik ut for de såkalte Magnificent 7-selskapene: Nvidia er ned 0,4 prosent, Apple er ned 0,3 prosent, Microsoft er opp 0,3 prosent og Tesla faller 0,8 prosent. Alphabet er opp 0,2 prosent, Amazon faller 1,2 prosent, mens Meta er ned 1,4 prosent.

Walmart-aksjen er ned rundt 4,5 prosent. Varehusgiganten har fremlagt kvartalstall torsdag, som viste et justert resultat pr. aksje på 0,68 dollar. S&P Global Market Intelligence-konsensus var på 0,74 dollar, ifølge TDN Direkt.

Omsetningen på 177 milliarder dollar var imidlertid bedre enn forventningen på 174 milliarder, og Walmart har dessuten oppjustert helårsguidingen for resultatet pr. aksje fra 2,50–2,60 til 2,52–2,62 dollar.

Mens vi venter på Powell

Ellers venter investorene på Federal Reserve-sjef Jerome Powells tale på fredag i forbindelse med Jackson Hole-konferansen. Referatet fra det foregående rentemøtet, som kom onsdag, antyder at stagnerende inflasjon er en større bekymring enn et svakt arbeidsmarked, skriver TDN og viser til Yahoo Finance.

I markedet prises det nå inn en 80 prosents sannsynlighet for at Fed kutter styringsrenten ved neste rentemøte i september, opplyser CNBC og viser til CMEs FedWatch-verktøy.