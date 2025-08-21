(Saken oppdateres)
Handelen på Wall Street har torsdag åpnet med negativ utvikling for de tre toneangivende indeksene. Slik ser det ut i 18-tiden norsk tid:
Fryktindeksen VIX er opp rundt 5,5 prosent til 16,56 poeng. Renten på tiårige amerikanske statsrenter ligger på rundt 4,34.
Utviklingen kommer etter en svak børsdag onsdag, der teknologiaksjer fortsatte å tynge. Da endte S&P 500 ned 0,24 prosent, Nasdaq falt 0,67 prosent, mens Dow Jones såvidt steg 0,04 prosent.
Investorlegende Howard Marks advarer om tegn på bobletendenser i aksjemarkedet. Han vil ikke ringe i alarmklokkene helt ennå, men poengterer i et intervju med Bloomberg TV at aksjemarkedet er dyrt, spesielt enkelte teknologiaksjer.
Torsdag ser det slik ut for de såkalte Magnificent 7-selskapene: Nvidia er ned 0,4 prosent, Apple er ned 0,3 prosent, Microsoft er opp 0,3 prosent og Tesla faller 0,8 prosent. Alphabet er opp 0,2 prosent, Amazon faller 1,2 prosent, mens Meta er ned 1,4 prosent.
Walmart-aksjen er ned rundt 4,5 prosent. Varehusgiganten har fremlagt kvartalstall torsdag, som viste et justert resultat pr. aksje på 0,68 dollar. S&P Global Market Intelligence-konsensus var på 0,74 dollar, ifølge TDN Direkt.
Omsetningen på 177 milliarder dollar var imidlertid bedre enn forventningen på 174 milliarder, og Walmart har dessuten oppjustert helårsguidingen for resultatet pr. aksje fra 2,50–2,60 til 2,52–2,62 dollar.
Mens vi venter på Powell
Ellers venter investorene på Federal Reserve-sjef Jerome Powells tale på fredag i forbindelse med Jackson Hole-konferansen. Referatet fra det foregående rentemøtet, som kom onsdag, antyder at stagnerende inflasjon er en større bekymring enn et svakt arbeidsmarked, skriver TDN og viser til Yahoo Finance.
I markedet prises det nå inn en 80 prosents sannsynlighet for at Fed kutter styringsrenten ved neste rentemøte i september, opplyser CNBC og viser til CMEs FedWatch-verktøy.
– Fed er bekymret for at inflasjonen akselererer ettersom selskaper overfører tollsatsene over på forbrukerne, sier David Russell, global leder for markedsstrategi hos TradeStation, til CNBC.
Mer toll
Torsdag er det forøvrig blitt kjent at EU og USA har inngått en avtale som gir 15 prosents toll på europeiske biler og legemidler, samtidig som EU fjerner all toll på amerikanske industrivarer, ifølge NTB.
– Dette er en seriøs og strategisk avtale, og vi stiller oss fullt og helt bak den. En lang rekke sektorer, deriblant strategiske bransjer som biler, legemidler, databrikker og tømmer, kommer til å dra nytte av den, sier EUs handelskommissær Maros Sefcovic torsdag, ifølge nyhetsbyåret.
Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Carnegie mener dette er det beste EU kunne forvente.
Flere nye på ledighetstrygd
Før børsåpning torsdag er det kommet nye tall for det amerikanske arbeidsmarkedet samt tilstanden i industrien i Philadelphia-området.
Jobless claims-tallene for forrige uke viser at antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd økte til 235.000, fra 224.000 uken før. Konsensus pekte mot en økning til bare 225.000. Økningen er den største på åtte uker, ifølge Trading Economics.
Antallet som fortsetter på ledighetstrygd, såkalte continuing claims, økte fra 1.942.000 til 1.972.000, mens det var ventet en mindre økning.
Dette er det høyeste nivået som er målt siden sent i 2021.
Philly-måling i minus
Philly Fed-indeksen, som måler aktivitetsnivået både i næringslivet generelt og i fabrikkene i Philadelphia-regionen, falt tilbake til minus 0,3 poeng i august, etter at den i juli skjøt opp fra minus 0,4 til pluss 15,9 poeng.
Forventningen nå lå på pluss 7,0 poeng, ifølge Trading Economics.
I indeksen er null skillet mellom lavere og økt aktivitetsnivå. Det er Federal Reserve Bank of Philadelphia som står bak indeksen. Før dagens tall hadde den vært negativ i to måneder på rad.