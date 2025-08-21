Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 0,76 prosent til 1.657,37 torsdag. Det er tidenes høyeste sluttnotering. Det er dessuten satt ny intradag all-time high: 1.658,65.

Oslo Børs er dermed opp 16,3 prosent så langt i 2025.

Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis torsdag var på 5,9 milliarder kroner.

Oljeprisene kunne lenge vise til klar oppgang, men falt tilbake i ettermiddagstimene. Ved børsslutt var oktober-kontrakten for Brent-oljen opp 0,2 prosent til 66,96 dollar pr. fat – mot rundt 66,60 dollar på samme tid onsdag. WTI-oljen var opp 0,2 prosent til 62,81 dollar fatet, mens de europeiske gassprisene (Dutch TTF) var opp 3,0 prosent til 32,87 euro pr. MWh.

Equinor steg 0,7 prosent til 252,00 kroner. Vår Energi endte opp 1,6 prosent til 33,79 kroner. Aker BP steg 2,6 prosent til 252,40 kroner etter nyheten om et betydelig oljefunn ved Yggdrasil-området.

DNO steg hele 9,3 prosent til 15,26 kroner. Oljeselskapet var ett av mange selskaper som la frem kvartalstall torsdag. For DNOs del ble det en inntektsvekst på 37 prosent i andre kvartal, mens driftsresultatet ble mer enn tredoblet og utbyttet økt med 20 prosent.

Panoro Energy steg 9,0 prosent til 25,45 kroner. Selskapets tall for første halvår viser lavere inntekter og inntjening, men det varsler «betydelig» inntektsvekst i andre halvår. Og Clarksons mener aksjen fremstår som «klart undervurdert på dagens kursnivå».

SalMar steg 5,2 prosent til 497,20 kroner. Sjømatgiganten kom med det Pareto-analytiker Henrik Knutsen omtaler som en «veldig god løypemelding» – han mener selskapets kvartalsrapport torsdag styrker det langsiktige aksjecaset.

Mowi , som kom med kvartalstall onsdag, og Bakkafrost steg begge 1,8 prosent.

Det landbaserte oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire endte opp hele 22,9 prosent til 11,49 kroner etter å ha lagt frem nøkkeltall sent onsdag, som viste doblet omsetning og lavere ebitda-underskudd. Dessuten spår selskapet positiv ebitda innen utgangen av 2026. Petter Stordalens Strawberry Capital er fjerde største aksjonær med drøyt 9 prosent.