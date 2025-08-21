Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 0,76 prosent til 1.657,37 torsdag. Det er tidenes høyeste sluttnotering. Det er dessuten satt ny intradag all-time high: 1.658,65.
Oslo Børs er dermed opp 16,3 prosent så langt i 2025.
Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis torsdag var på 5,9 milliarder kroner.
Oljeprisene kunne lenge vise til klar oppgang, men falt tilbake i ettermiddagstimene. Ved børsslutt var oktober-kontrakten for Brent-oljen opp 0,2 prosent til 66,96 dollar pr. fat – mot rundt 66,60 dollar på samme tid onsdag. WTI-oljen var opp 0,2 prosent til 62,81 dollar fatet, mens de europeiske gassprisene (Dutch TTF) var opp 3,0 prosent til 32,87 euro pr. MWh.
Equinor steg 0,7 prosent til 252,00 kroner. Vår Energi endte opp 1,6 prosent til 33,79 kroner. Aker BP steg 2,6 prosent til 252,40 kroner etter nyheten om et betydelig oljefunn ved Yggdrasil-området.
DNO steg hele 9,3 prosent til 15,26 kroner. Oljeselskapet var ett av mange selskaper som la frem kvartalstall torsdag. For DNOs del ble det en inntektsvekst på 37 prosent i andre kvartal, mens driftsresultatet ble mer enn tredoblet og utbyttet økt med 20 prosent.
Panoro Energy steg 9,0 prosent til 25,45 kroner. Selskapets tall for første halvår viser lavere inntekter og inntjening, men det varsler «betydelig» inntektsvekst i andre halvår. Og Clarksons mener aksjen fremstår som «klart undervurdert på dagens kursnivå».
SalMar steg 5,2 prosent til 497,20 kroner. Sjømatgiganten kom med det Pareto-analytiker Henrik Knutsen omtaler som en «veldig god løypemelding» – han mener selskapets kvartalsrapport torsdag styrker det langsiktige aksjecaset.
Mowi , som kom med kvartalstall onsdag, og Bakkafrost steg begge 1,8 prosent.
Det landbaserte oppdrettsselskapet Atlantic Sapphire endte opp hele 22,9 prosent til 11,49 kroner etter å ha lagt frem nøkkeltall sent onsdag, som viste doblet omsetning og lavere ebitda-underskudd. Dessuten spår selskapet positiv ebitda innen utgangen av 2026. Petter Stordalens Strawberry Capital er fjerde største aksjonær med drøyt 9 prosent.
Ellers i omsetningstoppen steg DNB 0,8 prosent, mens Kongsberg Gruppen steg 2,1 prosent. Frontline endte opp 3,8 prosent til 201,90 kroner ettersom VLCC-ratene har økt til rundt 50.000 dollar dagen – langt over snitt for denne tiden av året.
Norsk Hydro falt 0,2 prosent, Yara falt 1,5 prosent, mens Telenor endte ned 0,5 prosent.
Gassrederiet BW LPG endte opp 2,6 prosent til 162,20 kroner. Konsernsjef Kristian Sørensen sier «markedet fyrer på alle sylindre», og aksjen er nå opp nær 40 prosent i år.
Kombinasjonsrederiet Klaveness Combination Carriers steg 3,0 prosent til 71,90 kroner, løftet av ABG Sundal Colliers nye analyse der meglerhuset ser en oppside på nesten 50 prosent. ABG gjentar også en kjøpsanbefaling etter rederiets kvartalstall torsdag morgen, der lavere rater bidro til lavere resultat.
Endúr utmerket seg med en oppgang på 6,1 prosent til 92,60 kroner. Industrikonsernet la frem kvartalstall, og Arctic Securities venter positive estimatrevisjoner etter tallene . Aksjen er dessuten løftet frem som en favoritt av First Opportunities-forvalter Jonas Heyerdahl.
Sats falt 1,0 prosent til 36,35 kroner. Treningskjedens kvartalstall torsdag morgen viste tosifret inntektsvekst, og det skal nå deles ut utbytte for første gang.
B2 Impact var blant aksjene som ble straffet med kursfall etter kvartalstall. Inkassoselskapet rapporterte om en nedgang i inntektene og driftsoverskuddet – til henholdsvis 995 og 489 millioner kroner, fra 1.090 og 557 millioner ett år før. Aksjen endte ned 4,8 prosent til 16,50 kroner.
Samtidig føk finanskollega Axactor , med John Fredriksen som største aksjonær, opp 12,6 prosent til 8,92 kroner. Inkassoaksjen er opp 140 prosent i år, men ifølge Nordea-analytiker Ulrik Årdal Zürcher kan det potensielt være betydelig oppside fortsatt.
Bewi var forøvrig den mest omsatte aksjen på Oslo Børs torsdag. Emballasje- og isolasjonsselskapet har hentet 75 millioner euro i en emisjon der tegningskursen var 20 kroner. Aksjen endte ned 8,2 prosent til 19,50 kroner.
SpareBank 1 Markets har tatt opp dekning av Nekkar -aksjen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 15 kroner. Aksjen steg torsdag 7,8 prosent til 10,50 kroner.
Observe Medical steg hele 15,6 prosent til 1,00 kroner. Selskapet opplyste torsdag ettermiddag at det har mottatt nye bestillinger fra distributøren i Sveits etter flere vellykkede sykeshuskonverteringer. I tillegg har selskapet mottatt en første bestilling fra en ny distributør i Slovenia. Begge gjelder urinmåleren UnoMeter Safeti Plus.
Nordic Semiconductor endte opp 0,8 prosent til 162,30 kroner. Her fortsetter Folketrygdfondet å kjøpe aksjer, mens stjerneforvalterne i DNB Teknologi har valgt å dumpe halvparten av beholdningen.
AutoStore endte ned 4,9 prosent til 8,38 kroner. Onsdag ble selskapet og robotlagre generelt slaktet av suksessgründer Einar Øgrey Brandsdal. «Jeg har aldri sett regnestykket gå opp med Autostore,» sier han.