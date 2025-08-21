Walmart, USAs største butikkjede, la torsdag frem tall for andre kvartal. Omsetningsveksten på 4,8 prosent var bedre enn ventet, delvis grunnet en 25 prosent økning i den globale netthandelen. Inntjeningen skuffet likevel noe, mye som følge av høye utgifter knyttet til forsikring, juridiske prosesser og restrukturering. Guidingen for årets inntektsvekst ble uansett oppjustert fra 3–4 prosent til 3,75–4,75 prosent, og lønnsomheten ventes å bli bedre enn tidligere antatt. Aksjen var likevel ned med nesten 5 prosent ved halv fem-tiden torsdag.

Walmarts vekst i S&P 500-indeksen er beskjedne 0,8 prosent, men også andre butikkjeder ble trukket ned. For Costco, Dollar Tree, Dollar General og Target ble nedturen på rundt 2 prosent.

I vår del av verden gjorde danske Novonesis det langt verre, med et kursfall på nesten 8 prosent. Bioteknologiselskapet klarte ikke å innfri analytikernes topplinjeforventninger, og bunnlinjen bommet stygt på konsensusestimatet. Den organiske salgsveksten lå på 8 prosent i andre kvartal, med en kraftigere oppgang i fremvoksende markeder. Også driftsmarginen økte, og dessuten ble guidingen for hele året oppjustert – uten at det hjalp mye på kursutviklingen.

På makrofronten rant det inn PMI-målinger fra flere europeiske land, samt eurosonen samlet sett. Indeksen for sistnevnte bykset i august til 51,1, fra 50,9 i juli og mot ventet 50,7. Alle tall over 50 signaliserer økt aktivitet, og vi har nå ligget over denne grensen i åtte måneder på rad. August-tallet var dessuten det høyeste siden mai i fjor.

I USA sparket President Trump nylig lederen for landets sysselsettingsstatistikk, etter at en rapport viste svært skuffende jobbvekst. Torsdag ble det likevel kjent at antallet nye søkere om arbeidsledighetstrygd økte med overraskende høye 235 000 i forrige uke. Samtidig steg antallet amerikanere som får slik støtte til 1,972 millioner – mer enn noen gang siden høsten 2021, da coronapandemien snudde opp-ned på samfunnet.