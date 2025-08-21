Ringnes øker leieinntektene

Eiendomsspar fikk et resultat før skatt på 393 millioner kroner i første halvår, litt ned fra ifjor da resultatet var på 410 millioner kroner.

Nedgangen i resultatet skyldes i hovedsak av lavere resultat fra Pandox og høyere rentekostnader som følge av høyere rentebærende gjeld, samt negative valutaeffekter fra euro og den svenske kronen.

Leieinntektene økte fra 543,7,1 til 614,8 millioner kroner, løftet av kjøp av eiendom, økte omsetningsbaserte leieinntekter fra hoteller samt inflasjonsjustering av leieavtaler. Ledigheten i Eiendomsspars eiendommer gikk dessuten ned fra 2,7 til 1,9 prosent i løpet av første halvår.

Global usikkerhet

Selskapet opplyser i rapporten at de påvirkes av større global usikkerhet og kriger i verden.

«Makrobildet gjennom 1. halvår 2025 har i stor grad vært preget av Donald Trump. Uttalelser fra den amerikanske presidenten om blant annet toll, sikkerhetssamarbeid, pågående krig i Ukraina og krig og konflikter i Midtøsten har skapt svingninger i både aksje- og rentemarkeder, samt økt global usikkerhet», står i halvårsrapporten.



Irske hoteller

Eiendomsspar har gjennom året og fjoråret fått tak i 8,5 prosent av aksjene i det irske hotellselskapet Dalata. Et konsortium bestående av Eiendomsspar og Pandox, der Eiendomsspar eier 24,8 prosent av aksjene la inn et bud på omkring 16 milliarder kroner for hele Dalata i juli. Hvis transaksjonen går gjennom er planen at Pandox og Eiendomsspar skal eie hotellene, mens Scandic Hotels skal overta driften. Eiendomsspar eier 15 prosent av Scandic, så Ringenes er involvert i alle deler av transaksjonen.

Christian Ringnes er styreleder i selskapet og eier 32 prosent av Victoria Eiendom som igjen eier 55,3 prosent av Eiendomsspar. Ringnes er ifølge Kapital god for 6,35 milliarder kroner.