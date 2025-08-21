Tapssluk vil hente 75 millioner

Desert Control tapte 19,3 millioner kroner i andre kvartal. Hittil i året er resultatet minus 41,3 millioner kroner.

Det ledet til en reduksjon i selskapets kontantbeholdning fra 91 millioner kroner for ett år siden til 25 millioner kroner ved utgangen av andre kvartal. Det var ventet å holde til drift ut tredje kvartal.

Nå har selskapet hyret inn Arctic Securities for å hente inn 75 millioner kroner i en fortrinnsrettet emisjon. Pengene skal brukes til å øke lengden på finansiering av driften med 12-16 måneder.

Emisjonen må godkjennes av aksjonærene på en ekstraordinær generalforsamling som vil finne sted 5. september.

Desert Control har vært en katastrofe for aksjonærene, og er ned over 70 prosent siden selskapet gikk på børs i 2021. Aksjen er ned 17 prosent så langt i år.