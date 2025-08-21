Wall Street ned – Stjerneinvestor advarer om bobletendenser

Torsdag endte den brede S&P 500-indeksen falt 0,4 prosent til 6.370,15. Industritunge Dow Jones falt 0,34 prosent til 44.785,50. Teknologiindeksen Nasdaq endte ned 0,34 prosent til 21.100,31.

Volatilitetsindeksen VIX, ofte omtalt som «fryktindeksen», er på 16,73, opp 6,6 prosent. Den tiårige amerikanske statsrenten er på 4,331 prosent.

Investorlegende Howard Marks advarer om tegn på bobletendenser i aksjemarkedet. Han vil ikke ringe i alarmklokkene helt ennå, men poengterer i et intervju med Bloomberg TV at aksjemarkedet er dyrt, spesielt enkelte teknologiaksjer.

Torsdag ser det slik ut for de såkalte Magnificent 7-selskapene: Nvidia falt 0,24 prosent, Apple endte ned 0,49 prosent, Microsoft endte opp 0,2 prosent og Tesla falt 1,17 prosent. Alphabet steg 0,22 prosent, Amazon falt 0,83 prosent, mens Meta falt 1,15 prosent.

Walmart-aksjen endte ned 5 prosent. Varehusgiganten har fremlagt kvartalstall torsdag, som viste et justert resultat pr. aksje på 0,68 dollar. S&P Global Market Intelligence-konsensus var på 0,74 dollar, ifølge TDN Direkt.

Omsetningen på 177 milliarder dollar var imidlertid bedre enn forventningen på 174 milliarder, og Walmart har dessuten oppjustert helårsguidingen for resultatet pr. aksje fra 2,50–2,60 til 2,52–2,62 dollar.

Mens vi venter på Powell

Ellers venter investorene på Federal Reserve-sjef Jerome Powells tale på fredag i forbindelse med Jackson Hole-konferansen. Referatet fra det foregående rentemøtet, som kom onsdag, antyder at stagnerende inflasjon er en større bekymring enn et svakt arbeidsmarked, skriver TDN og viser til Yahoo Finance.

I markedet prises det nå inn en 80 prosents sannsynlighet for at Fed kutter styringsrenten ved neste rentemøte i september, opplyser CNBC og viser til CMEs FedWatch-verktøy.

– Fed er bekymret for at inflasjonen akselererer ettersom selskaper overfører tollsatsene over på forbrukerne, sier David Russell, global leder for markedsstrategi hos TradeStation, til CNBC.

Olje

Torsdag ble en bra dag for oljeprisen, men ifølge analytikere vil fraværet av sanksjoner mot land som kjøper russisk olje være negativt for markedet.

September-kontrakten på WTI-oljen endte opp 0,84 prosent til 67,07 dollar pr. fat, mens Brent-kontrakten for juli endte opp 0,86 prosent til 63,28 dollar pr. fat.

Krypto

Krypto har vært i fyr og flamme så langt i 2025, og den siste tiden har vi blant annet sett en ny rekord for Bitcoin.

Torsdag endte derimot bitcoin-prisen ned 1,51 prosent til 112.551 dollar.

Ethereum falt med 2,12 prosent, mens Musk-favoritten Dogecoin falt med 1,64 prosent.