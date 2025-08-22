Fredagens høydepunkter…

USA: Jackson Hole-symposiet

USA: Fed-sjef Powell tale, kl. 16.00

De viktigste sakene i Finansavisen fredag 22. august:

Treningskjeden Sats har steget mer enn 100 prosent på Oslo Børs det seneste året. Nå sitter ledelsen med aksjer for 152 millioner kroner. Konsernsjef Sondre Gravir sier det er viktig for dem at ledelsen har «skin in the game».

Torsdag, i forbindelse med selskapets kvartalsrapportering, ble det kjent at Sats betaler utbytte for første gang. Det betyr nye 2,7 millioner kroner til Sats-ledelsen.

Lifecare steg mer enn 100 prosent på Oslo Børs da selskapet i fjor børsmeldte suksess med sin viktigste studie. Faktum var imidlertid at studien var en dundrende fiasko.

Lifecare meldte at ett dyr hadde overlevd å få implantert en sensor for måling av glukose. Det var imidlertid søkt om å gjøre studien på totalt 16 dyr. Og i selskapets rapportering hos Mattilsynet fortelles det at dette var det eneste dyret sensoren ble testet på i fjor.

Hans Øivind Nordvik beskyldes for feilinformasjon rundt eiendommen på Bygdøy han solgte til Katharina Andresen for 585 millioner kroner. Oslo kommune mener han har gitt gale opplysninger rundt rehabilitering av bryggen i 2016, som gjør at den er å anse som ulovlig.

Dette opprører Nordvik. Han tilbakebeviser beskyldningene og hevder at kommunen har kjent til forholdene siden 2016, og at de har godkjent bryggen.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om SV, som vil gjeninnføre arveavgiften. De ekstra kronene skal gå til å hjelpe folk med dårlig økonomi inn på boligmarkedet.

Det SV og partileder Kirsti Bergstø gjør, er å skremme alle rike ut av landet. Hun har tidligere sjikanert Kjell Inge Røkke, og nå skal det altså bli 70 prosent skatt på arv over 100 millioner kroner. Alle må flytte. Til Dubai eller hva det blir, skriver Hegnar.