Blandet i Asia før Powell-tale: Høy prisvekst i Japan – rally i Kina

Det er for det meste oppgang på de asiatiske børsene fredag morgen, før den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell taler i Jackson Hole på den årlige sentralbankkonferansen i Wyoming.

I Japan er det kommet ferske inflasjonstall for juli. KPI endte på 3,1 prosent. Kjerne-KPI viste også 3,1 prosent mot ventet 3,0 prosent – ned fra 3,3 prosent måneden før.

Japanske aksjer var blandet etter inflasjonstallene. Prisveksten ligger fortsatt godt over Bank of Japans årlige mål på 2 prosent, noe som kan presse sentralbanken til å heve rentene.

«Hvis du bare ser på inflasjonstallene, kan BOJ heve rentene når som helst, men det gir mening for dem å se an lønnsvekstmomentet neste år. Derfor ser jeg desember eller januar som det mest sannsynlige tidspunktet for en renteheving,» sier økonom Yoshiki Shinke ved Dai-Ichi Life Research Institute til Bloomberg.

Nikkei 225 er ned 0,1 prosent i 06.20-tiden.

I Kina er det bred oppgang, med CSI 300 opp 1,2 prosent. I Hongkong er Hang Seng opp 0,3 prosent.

Etter nye rekorder i Australia torsdag, er S&P/ASX 200 fredag ned 0,25 prosent.

Sørkoreanske Kospi er opp 0,7 prosent.

Indiske Nifty 50 er ned 0,5 prosent.