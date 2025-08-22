Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,5] prosent.

Klokken 16.00 er det duket for Federal Reserve-sjef Jerome Powells tale i forbindelse med Jackson Hole-konferansen.

«Vi tror ikke han kommer til å gi et klart signal om et rentekutt i september, men talen vil trolig gjøre det åpenbart for markedene at han vil støtte et kutt,» noterer Goldman Sachs.

«Mange tror Powell vil benytte anledingen til å signalisere at den amerikanske sentralbanken vil skifte fokus fra inflasjonsbekjempelse til å støtte vekst gjennom rentekut,» skriver Berntsen.

Brent-oljefutures er opp rundt 0,5 dollar pr. fat siden stengetid på Oslo Børs torsdag. Like før kl. 07 handles oktober-kontrakten til 67,66 dollar pr. fat, uendret for dagen.

Europeiske futures er marginalt ned.

På selskapsfronten fredag kommer Höegh Autoliners med tall for andre kvartal.

Norsk Titanium har hentet 183 millioner kroner i en emisjon som ble varslet etter stengetid torsdag.

REC Silicon er ute med tall og varsler ytterligere kapitalbehov.

Ellers rapporterer Hofseth BioCare, Observe Medical, Prosafe, Horisont Energi og Proximar resultater i dag.

På analysefronten har DNB Carnegie nedgradert Kid fra kjøp til hold.

«Vi er fortsatt positive til det langsiktige vekstpotensialet, men integrasjonskostnader og begrensede vekstmuligheter i salget som følge av forventet lave lagernivåer tynger multiplene på kort sikt,» skriver meglerhuset, som kutter kursmålet fra 165 til 160 kroner.

Asia

Det er for det meste oppgang på de asiatiske børsene fredag morgen.

I Japan er det kommet ferske inflasjonstall for juli. KPI endte på 3,1 prosent. Kjerne-KPI viste også 3,1 prosent mot ventet 3,0 prosent – ned fra 3,3 prosent måneden før.

Japanske aksjer var blandet etter inflasjonstallene. Prisveksten ligger fortsatt godt over Bank of Japans årlige mål på 2 prosent, noe som kan presse sentralbanken til å heve rentene.

Nikkei 225 er ned 0,1 prosent i 06.20-tiden.

I Kina er det bred oppgang, med CSI 300 opp 1,2 prosent. I Hongkong er Hang Seng opp 0,3 prosent.

Wall Street

Torsdag endte den brede S&P 500-indeksen falt 0,4 prosent til 6.370,15. Industritunge Dow Jones falt 0,34 prosent til 44.785,50. Teknologiindeksen Nasdaq endte ned 0,34 prosent til 21.100,31.

Walmart-aksjen endte ned 5 prosent. Varehusgiganten har fremlagt kvartalstall torsdag, som viste et justert resultat pr. aksje på 0,68 dollar. S&P Global Market Intelligence-konsensus var på 0,74 dollar, ifølge TDN Direkt.

Nvidia falt 0,24 prosent, Apple endte ned 0,49 prosent, Microsoft endte opp 0,2 prosent og Tesla falt 1,17 prosent. Alphabet steg 0,22 prosent, Amazon falt 0,83 prosent, mens Meta falt 1,15 prosent.

Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs steg 0,76 prosent til 1.657,37 torsdag. Det er tidenes høyeste sluttnotering. Det er dessuten satt ny intradag all-time high: 1.658,65.

Oslo Børs er dermed opp 16,3 prosent så langt i 2025.

Equinor steg 0,7 prosent til 252,00 kroner. Vår Energi endte opp 1,6 prosent til 33,79 kroner. Aker BP steg 2,6 prosent til 252,40 kroner etter nyheten om et betydelig oljefunn ved Yggdrasil-området.