Strateg advarer: – Magien fungerer ikke lenger

Den evige pessimisten og Société Générale-strategen Albert Edwards skriver i et notat torsdag at aksjeinvestorer kraftig undervurderer renteoppgangen i verdens obligasjonsmarkeder.

– Beklager for å være en gledesdreper i ferien, men det er en krise i sakte film som utspiller seg i statsobligasjonsmarkedene – en krise aksjeinvestorer fortsatt ignorerer på eget ansvar, skriver han.

Han påpeker at japanske lange renter har steget åtte dager på rad.

– Den jevne stigningen i lange obligasjonsrenter har vært nådeløs. Likevel har aksjeinvestorene ignorert denne risikoen og i stedet fokusert på mer positive signaler som en oppløftende rapporteringssesong for IT-gigantene og det lovede gullet ved enden av AI-regnbuen, skriver Edwards.

– Magien fungerer ikke lenger

SocGen-strateger minner om hvordan aksjeoptimistene tidligere støttet seg til TINA-argumentet – «There Is No Alternative» – så lenge rentene var rekordlave for noen år siden.

– Men den magien fungerer ikke lenger nå som rentene er så mye høyere, skriver Edwards.

– Farvel til TINA-verdenen og velkommen til en stadig mer strukket strikk som til slutt vil ryke, fortsetter han.

– Tilliten kan kollapse

Edwards skriver at teknologisektoren alene utgjør over 37 prosent av de amerikanske børsene. De ti største selskapene står for hele 40 prosent av markedsverdien i S&P 500.

– Hvor stor kan denne boblen bli? spør han.

Hans kollega Andrew Lapthorne understreker at de syv største teknologiselskapene har økt investeringene sine med 60 prosent på ett år. Dette har presset kontantstrømsavkastningen ned til rekordlave nivåer, samtidig som flere uttrykker tvil om hvor lønnsomt AI egentlig blir for sluttbrukerne.

– Med så lav kontantstrømsavkastning og så høye renter skal det lite til før tilliten til aksjer kan kollapse, heter det.