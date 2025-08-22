Oslo Børs i grønt: Kraftig oppgang i shipping – bilfraktrederi fyker opp etter tall

I 10.30-tiden fredag er hovedindeksen opp 0,2 prosent til 1.661 poeng, etter å ha klatret til ny all-time high i går.

Brent-olje med oktober-levering er ned 0,03 prosent til 67,65 dollar, men opp fra 67,14 dollar ved børsslutt torsdag.

Equinor handles opp 0,7 prosent, Aker BP er opp 0,4 prosent, og Vår Energi styrkes 0,6 prosent.

DNO , som steg over 9 prosent på sine tall i går og nå får kursmålet hevet fra 16 til 19 kroner hos Arctic, stiger 1,6 prosent til 15,50 kroner.

Sats opp, Kid ned

REC Silicon er ute med tall for andre kvartal og svidde av halve kontantbeholdningen – ny kapitalinnsprøyting varsles. Aksjen faller 0,1 prosent.

Norsk Titanium har hentet 183 millioner kroner i en emisjon som ble varslet etter stengetid torsdag. Aksjen stiger 11,1 prosent.

Pareto oppgraderer Sats fra hold til kjøp etter gårsdagens tallslipp.

«SATS leverte nok et kvartal med solid medlemskapsvekst, samtidig som aktivitetsnivået utenfor Norge fremhever de positive effektene av nylige klubbinvesteringer,» skriver meglerhuset, som hever kursmålet fra 39 til 42 kroner.

Aksjen stiger 3,7 prosent til 37,70 kroner.

Både DNB Carnegie og Pareto nedgradrer Kid fra kjøp til hold etter kvartalsrapporten. Aksjen faller 5,4 prosent.