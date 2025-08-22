Oslo Børs i grønt: Kraftig oppgang i shipping – bilfraktrederi fyker opp etter tall

Børsfest for Sats-ledelsen
Sats-aksjen har steget over 100 prosent det siste året. Nå sitter ledelsen med aksjer for 152 millioner kroner. – Det er viktig for oss å ha «skin in the game», sier konsernsjef Sondre Gravir.
I 10.30-tiden fredag er hovedindeksen opp 0,2 prosent til 1.661 poeng, etter å ha klatret til ny all-time high i går.
Brent-olje med oktober-levering er ned 0,03 prosent til 67,65 dollar, men opp fra 67,14 dollar ved børsslutt torsdag.
Equinor handles opp 0,7 prosent, Aker BP er opp 0,4 prosent, og Vår Energi styrkes 0,6 prosent.
DNO , som steg over 9 prosent på sine tall i går og nå får kursmålet hevet fra 16 til 19 kroner hos Arctic, stiger 1,6 prosent til 15,50 kroner.
Sats opp, Kid ned
REC Silicon er ute med tall for andre kvartal og svidde av halve kontantbeholdningen – ny kapitalinnsprøyting varsles. Aksjen faller 0,1 prosent.
Norsk Titanium har hentet 183 millioner kroner i en emisjon som ble varslet etter stengetid torsdag. Aksjen stiger 11,1 prosent.
Pareto oppgraderer Sats fra hold til kjøp etter gårsdagens tallslipp.
«SATS leverte nok et kvartal med solid medlemskapsvekst, samtidig som aktivitetsnivået utenfor Norge fremhever de positive effektene av nylige klubbinvesteringer,» skriver meglerhuset, som hever kursmålet fra 39 til 42 kroner.
Aksjen stiger 3,7 prosent til 37,70 kroner.
Både DNB Carnegie og Pareto nedgradrer Kid fra kjøp til hold etter kvartalsrapporten. Aksjen faller 5,4 prosent.
Desert Control stuper rundt 28 prosent etter å ha meldt om en fortrinnsrettsemisjon på 75 millioner kroner.
Shipping
Bilfraktrederiet Höegh Autoliners fikk i andre kvartal en justert ebitda på 166 millioner dollar. Selskapet reduserer utbyttet med 21 millioner dollar til 137 millioner dollar sammenlignet med forrige kvartal.
Tallene og guidingen omtales som i tråd med forventningene av ABG Sundal Collier, og meglerhuset mener aksjen burde ha utviklet seg i takt med resten av sektoren.
Aksjen stiger 6,1 prosent til 117,4 kroner.
Arctic Securities er ute med en positiv sektorrapport for LPG. Meglerhuset mener konsensusestimatene for tredje kvartal bør oppjusteres med 10–20 prosent.
«Vi kan ikke annet enn å gjenta våre kjøpsanbefalinger, til tross for at aksjene handles til eller over netto aktivaverdi (...) Vi mener risk/reward er klart vippet i positiv retning,» heter det.
Kursmålet på BW LPG er oppjustert fra 148 til 181 kroner. Aksjen stiger 2,0 prosent til 165,50 kroner.
Kepler Cheuvreux skriver i en oppdatering at meglerhuset forventer at Frontline realiserte rater i andre kvartal på 42.100 dollar pr. dag for VLCC, 37.600 dollar pr. dag for Suezmax og 33.500 dollar pr. dag for LR2. Meglerhuset gjentar salgsanbefalingen og kursmålet på 132 kroner.
Ifølge ABG steg VLCC-raten fra Midtøsten til Kina torsdag med hele 10.071 dollar, til 59.664 dollar pr. dag.
Aksjen stiger 3,0 prosent til 207,90 kroner.
Tankrederiene Okeanis og Hunter Group stiger henholdsvis 3,4 og 13,5 prosent.
Powell-tale
Klokken 16.00 er det duket for Federal Reserve-sjef Jerome Powells tale i forbindelse med Jackson Hole-konferansen.
«Vi tror ikke han kommer til å gi et klart signal om et rentekutt i september, men talen vil trolig gjøre det åpenbart for markedene at han vil støtte et kutt,» skriver Goldman Sachs.