Årets beste utbyttefond: Passerer milliarden

Borea Nordisk Utbytte har levert en avkastning på 34,6 prosent fra oppstarten 12. desember til 19. august, og har i disse dager passert én milliard kroner i forvaltningskapital, fremgår det av en melding fra Borea Asset Management.

Til sammenligning er Oslo Børs opp 12,9 prosent i samme periode.

Ifølge Nordnets fondslister rangerer fondets avkastning hittil i år som nummer seks av 851, kun slått av fire innen edle metaller og ett innen forsvarssektoren.

Bank handler om makrorisiko

Porteføljeforvalter Magnus Vie Sundal opplyser i meldingen at Borea Nordisk Utbytte er en videre­satsing på finansnæringen. Borea har nemlig hatt stor suksess med spesialfondene Borea Obligasjon og Borea Utbytte, hvor minstetegning er på én million, mens det relativt nye fondet er av sorten UCITS-fond.

– Grunntanken er derimot den samme: Norske og nordiske finansaktører, i hovedsak banker og forsikringsselskaper, har skapt store verdier over lang tid. Forretningsmodellene gir en stabilitet i resultatene, og de opererer ikke minst i sterkt regulerte markeder der befolkningen er støttet av sterke velferdsstater, skriver porteføljeforvalteren.

Les også Knuser børsen med utbytteaksjer: – Fullt mulig å se 10-20 prosent avkastning Magnus Vie Sundal i Borea Utbytte har hatt et smellvakkert år med over 24 prosent avkastning så langt. – Sitter med mer tørt krutt nå, sier han.

– Det siste poenget er viktig: Bank handler om makrorisiko. Dersom folk har et sikkerhetsnett, er det mindre risiko for personlig ruin. Vår hypotese er at dette både gir færre mislighold i boligmarkedet, men også bedre stabilitet for næringslivet, heter det videre.

Liker nordiske storbanker

Videre skriver han at Borea venter noe mer marginfall blant bankene, mens volumsveksten er ventet å holde inntektene relativt stabile, noe analytikerne har bakt godt inn i sine anslag.

– Innen banknæringen er vi i dag vektet tyngst mot de nordiske storbankene. Både fordi en trolig har kommet lenger i rentekuttene utenfor Norge, men også fordi eksempelvis DNB og Nordea den siste tiden har vært priset til en rabatt mot sparebankene, skriver Vie Sundal.