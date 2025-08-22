(Saken oppdateres)
Oslo Børs går mot ny oppgang fredag ettermiddag – og samtidig mot nye rekorder.
Hovedindeksen er i 13.30-tiden opp rundt 0,3 prosent. På det høyeste har den vært oppe i 1.664,91, som er ny intradag all-time high.
Oljeprisene er opp etter svingninger gjennom dagen. Oktober-kontrakten for Brent-oljen er opp 0,2 prosent til 67,80 dollar pr. fat, mens den lå rundt 67,00 dollar ved børsslutt torsdag. WTI-oljen er opp 0,4 prosent til 63,75 dollar fatet. De europeiske gassprisene (Dutch TTF) er ned 0,2 prosent til 33,10 euro pr. MWh.
Equinor stiger 0,4 prosent, Aker BP er opp 0,2 prosent, mens Vår Energi er opp 0,3 prosent.
DNO fortsetter opp 2,1 prosent til 15,58 kroner etter torsdagens kurshopp på 9,3 prosent etter resultatvekst og utbytteøkning . Arctic Securities har nå oppjustert kursmålet for DNO-aksjen fra 16 til 19 kroner og gjentatt kjøpsanbefalingen.
Aller mest omsatt i skrivende stund er imidlertid bilskipsrederiet Höegh Autoliners , som stiger 5,2 prosent. Rederiet har fremlagt andrekvartalstall og varslet nye utbytter, om enn lavere enn for første kvartal.
Bilskipsrederiet Wallenius Wilhelmsen stiger også – aksjen er opp 2,5 prosent.
Tankrederiet Frontline stiger 3,3 prosent ettersom VLCC-ratene har økt til rundt 50.000 dollar dagen – langt over snitt for denne tiden av året – og Arctic-analytiker Ole-Rikard Hammer tror det er gode muligheter for at de stiger til over 100.000 dollar i vintersesongen.
Gassrederiet BW LPG er opp nye 2,3 prosent til 165,90 kroner etter toppsjefens uttalelser tidligere i uken om at «markedet fyrer på alle sylindre» . Nytt nå er at Arctic Securities er ute med en positiv rapport om LPG-sektoren, der kjøpsanbefalinger gjentas og BW LPG-kursmålet høynes fra 148 til 181 kroner.
MPC Container Ships, som kommer med kvartalstall på tirsdag, stiger 3 prosent.
Kombinasjonsrederiet Klaveness Combination Carriers stiger nye 7,8 prosent etter en oppgang på 3 prosent torsdag. En analyse fra ABG Sundal Collier denne uken antyder en oppside på nesten 50 prosent.
Norsk Titanium dukker også opp blant de mest omsatte aksjene fredag ettermiddag. Etter børsslutt torsdag lanserte selskapet en emisjon på 15–20 millioner dollar. Like over midnatt meldte selskapet at emisjonen var gjennomført, og at selskapet henter cirka 18 millioner dollar, eller 183 millioner kroner, til en tegningskurs på 1,00 kroner. Fredag er aksjen opp 9,2 prosent til 1,14 kroner.
SalMar faller 0,9 prosent etter torsdagens oppgang på 5,2 prosent. Da kom sjømatgiganten med det som ble omtalt som en «veldig god løypemelding» av Pareto-analytiker Henrik Knutsen. Mowi er ned 1,1 prosent.
DNB er ned 0,4 prosent, mens Kongsberg Gruppen stiger 0,8 prosent og Norwegian-aksjen er opp 1 prosent.
DOF Group stiger 2,1 prosent. Torsdag meldte offshorerederiet om en kontraktsforlengelse til 50 millioner dollar og en ny langtidskontrakt til 165 millioner dollar med Petrobras i Brasil, men aksjen steg da bare 1,3 prosent.
Interiørkjeden Kid faller 5,0 prosent til 147,60 kroner. DNB Carnegie har nedgradert aksjen fra kjøp til hold og senket kursmålet fra 165 til 160 kroner etter selskapets skuffende kvartalstall torsdag. Pareto Securities har også nedgradert aksjen til hold.
Treningskjeden Sats fikk en lunken respons på Oslo Børs etter å ha meldt om inntektsvekst og lansert utbytte for første gang – aksjen falt 1 prosent. Fredag derimot, løftes den med 5,4 prosent til 38,30 kroner etter at Finansavisen omtalte Sats-ledelsens børsfest og Pareto Securities oppgraderte aksjen til kjøp og høynet kursmålet fra 39 til 42 kroner.
Boligriggselskapet Prosafe er ned 0,6 prosent. Selskapets kvartalstall fredag viser inntekter på 30,9 millioner dollar, ned fra 34,2 millioner i andre kvartal i fjor, mens ebitda-resultatet falt fra 6,6 til 3,1 millioner dollar. Guidingen for helåret peker mot en ebitda på 35–40 millioner dollar.
REC Silicon er lite endret etter sine kvartalstall fredag morgen, som viser at selskapet svidde av halve kontantbeholdningen i andre kvartal.
Børsfesten for inkassoselskapene – den beste sektoren på Oslo Børs i år – fortsetter fredag. John Fredriksen-dominerte Axactor er opp 4,0 prosent, mens B2 Impact er opp 3,6 prosent. Dermed er de opp henholdsvis 150 og 90 prosent så langt i 2025. Torsdag gikk aksjekursene imidlertid hver sin vei, noe som fikk analytikere til å klø seg i hodet.
Avance Gas Holding har sin siste noteringsdag på Oslo Børs fredag etter at selskapet har solgt alle sine VLGC-skip til BW LPG og betalt ut provenyet til aksjonærene i form av utbytte. Dette gjør at det bare er et børsskall igjen av rederiet, likevel har det vært ellevill handel i aksjen frem mot avnoteringen.
Parallelt med at John Fredriksen har solgt seg ned i selskapet har aksjen denne uken falt 48, 20 og 38 prosent mandag, tirsdag og onsdag, mens aksjen ble sendt opp hele 172,7 prosent torsdag. Og fredag er Avance Gas opp nye 78 prosent.
Horisont Energi faller 13,4 prosent. Selskapet har lagt frem tall for første halvår, som viser inntekter på 1,0 millioner kroner og et underskudd på 34,2 millioner, samt at styret nå planlegger en gradvis avvikling av den daglige driften. Selskapets fokus vil være å realisere verdier knyttet til immaterielle rettigheter, teknologi, konsepter, prosjekter og annen aktiva, og det ventes at de fleste ansatte vil forlate selskapet innen 30. september. Kursfallet gir selskapet en markedsverdi på rundt 19 millioner kroner. Det venter å sitte igjen med 18 millioner i kontanter ved nyttår.
Desert Control faller hele 30,1 prosent. Selskapet meldte sent torsdag at det vil hente 75 millioner kroner i en fortrinnsrettsemisjon. Pengene skal brukes til å øke lengden på finansiering av driften med 12–16 måneder.