(Saken oppdateres)

Oslo Børs går mot ny oppgang fredag ettermiddag – og samtidig mot nye rekorder.

Hovedindeksen er i 13.30-tiden opp rundt 0,3 prosent. På det høyeste har den vært oppe i 1.664,91, som er ny intradag all-time high.

Oljeprisene er opp etter svingninger gjennom dagen. Oktober-kontrakten for Brent-oljen er opp 0,2 prosent til 67,80 dollar pr. fat, mens den lå rundt 67,00 dollar ved børsslutt torsdag. WTI-oljen er opp 0,4 prosent til 63,75 dollar fatet. De europeiske gassprisene (Dutch TTF) er ned 0,2 prosent til 33,10 euro pr. MWh.

Equinor stiger 0,4 prosent, Aker BP er opp 0,2 prosent, mens Vår Energi er opp 0,3 prosent.

DNO fortsetter opp 2,1 prosent til 15,58 kroner etter torsdagens kurshopp på 9,3 prosent etter resultatvekst og utbytteøkning . Arctic Securities har nå oppjustert kursmålet for DNO-aksjen fra 16 til 19 kroner og gjentatt kjøpsanbefalingen.

Aller mest omsatt i skrivende stund er imidlertid bilskipsrederiet Höegh Autoliners , som stiger 5,2 prosent. Rederiet har fremlagt andrekvartalstall og varslet nye utbytter, om enn lavere enn for første kvartal.

Bilskipsrederiet Wallenius Wilhelmsen stiger også – aksjen er opp 2,5 prosent.

Tankrederiet Frontline stiger 3,3 prosent ettersom VLCC-ratene har økt til rundt 50.000 dollar dagen – langt over snitt for denne tiden av året – og Arctic-analytiker Ole-Rikard Hammer tror det er gode muligheter for at de stiger til over 100.000 dollar i vintersesongen.

Gassrederiet BW LPG er opp nye 2,3 prosent til 165,90 kroner etter toppsjefens uttalelser tidligere i uken om at «markedet fyrer på alle sylindre» . Nytt nå er at Arctic Securities er ute med en positiv rapport om LPG-sektoren, der kjøpsanbefalinger gjentas og BW LPG-kursmålet høynes fra 148 til 181 kroner.

MPC Container Ships, som kommer med kvartalstall på tirsdag, stiger 3 prosent.

Kombinasjonsrederiet Klaveness Combination Carriers stiger nye 7,8 prosent etter en oppgang på 3 prosent torsdag. En analyse fra ABG Sundal Collier denne uken antyder en oppside på nesten 50 prosent.