Forvaltere kritiske til Helge Lund

KRITISK: Fondsforvalter Karl Storvik i Eika Norden. Foto: Iván Kverme

Eika-forvalter Karl Storvik er kritisk til hvordan prosessen rundt avgangen til tidligere Novo-sjef Lars Fruergaard Jørgensen ble håndtert, melder DN.

– Styret og styreleder har ansvar for utnevnelse av ny konsernsjef. Denne prosessen virket rotete sett fra utsiden, og det er klart at dette ikke hjelper på tilliten til Lund, sier Storvik.

Han peker samtidig på at selskapet må gjenvinne posisjonen som aksjonærvennlig.

– Til slutt må selskapet re-etablere seg som aksjonærvennlig. Selskapet er midt i et stort capex-program, men med mer «normalisert» capex begynner den frie kontantstrømmen å se sterk ut. Dette bør gå til utbytter og tilbakekjøp, sier Storvik til DN.

OVERDREVENT KURSFALL: Porteføljeforvalter Thomas Nielsen i First Fondene har kjøpt Novo-aksjer i sommer. Foto: Iván Kverme

Også Thomas Nielsen i First Fondene er tydelig overfor avisen på at styret og ledelsen ikke har gjort nok for å møte konkurransen.

– Man må være forberedt på at ting skjer fort, når det kommer nye konkurrenter til, enten det er lovlige eller ulovlige aktører. Den styrken har ikke Novo hatt. Om det er Helge Lunds feil vet jeg ikke, men som styreleder for et selskap må man være forberedt på det, sier Nielsen til DN.

Han mener kursfallet på rundt 70 prosent er overdrevet, men stiller spørsmål ved om Lund og styret har reagert raskt nok.

Sterk august

Den danske legemiddelkjempen har fått et løft i august, mye på bekostning av Eli Lilly.

I starten av august var forskningsresultater fra en fase 3-studie til Eli Lilly langt svakere enn hva Wall Street hadde håpet på det. Selv om det i utgangspunktet var negativt for det amerikanske selskapet, var det med på å snu sentimentet rundt Novo Nordisk, som siden har steget over 20 prosent.

I tillegg har Eli Lilly varslet en prisøkning på opptil 170 prosent på slankemedisinen Mounjaro i Storbritannia. Dette har ført til en massiv økning i etterspørselen etter Novos slankemedisin Wegovy i stedet for, hvorav noen steder ble det rapportert om en tidobling i etterspørselen etter danskenes produkter.

Dette har bidratt til at flere nå ser positivt på den danske aksjen igjen, etter godt over et halvår med nedtur på børsen. Jyske Bank oppdaterte torsdag analysen sin av aksjen, ga selskapet en kjøpsanbefaling og et kursmål på 525 kroner pr. aksje, noe som torsdag formiddag tilsvarte en oppside på 50 prosent.

I tillegg er det svenske meglerhuset SEB også svært optimistisk på danskenes vegne. De kom med en oppdatering tidligere i uken, der de satte kursmålet til 625 kroner pr. aksje, som tilsvarer en oppside på 78 prosent fra torsdag formiddag.