De amerikanske indeksene stiger kraftig etter Powells bredside mot Trumps tollsatser. Han varsler at økt toll vil slå ut i høyere inflasjon. Hans Jackson Hole-tale åpner ikke for mange rentekutt, men rentene faller etter at Powell hintet om et snarlig kutt.

Kl 16.06 er Nasdaq-indeksen opp 1,3 prosent, Dow Jones er opp 1,4 prosent mens S&P 500 har gått opp 1,2 prosent.

«Etter fantastisk utvikling i aksjemarkedet over sommeren dabbet momentet av denne uken. Ved stenging torsdag hadde den amerikanske indeksen S&P 500 falt fem dager på rad, noe vi sist så i januar», skriver Nordea i en oppdatering.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,27 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 9,3 prosent til 14,93.

Jackson Hole

«I dag rettes oppmerksomheten mot Jerome Powells tale under Jackson Hole, hvor markedet leter etter signaler om veien videre for Fed. Han kan forsøke å styre forventningene inn mot et rentekutt i september, men det er lite sannsynlig at han blir veldig tydelig. I fjor brukte Powell anledningen til å åpne for kutt og understreket behovet for raske tiltak for å hindre en ytterligere svekkelse i arbeidsmarkedet», skrev Handelsbanken i en rapport før børsen åpnet.