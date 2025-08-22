Festdag i shipping: Kurshopp i tank, bilskip og gassfrakt

Hovedindeksen ved Oslo Børs steg fredag 0,43 prosent til 1.664,42, tidenes høyeste sluttnotering. På det høyeste var den oppe i 1.665,73, ny intradag all-time high. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 4,8 milliarder kroner.

Ved børsslutt var oktober-kontrakten for Brent-oljen opp 0,3 prosent til 67,86 dollar pr. fat, mens den lå rundt 67,00 dollar på samme tid torsdag. WTI-oljen steg 0,4 prosent til 63,76 dollar fatet, mens de europeiske gassprisene (Dutch TTF) var opp 1,3 prosent til 33,60 euro pr. MWh.

Les også Powell med bredside mot toll Jerome Powell varsler at økt toll vil slå ut i høyere inflasjon, men hinter likevel klart om et nytt rentekutt i september.

Equinor steg 0,5 prosent til 253,30 kroner, Aker BP 0,6 prosent til 253,90 kroner og Vår Energi 0,2 prosent til 33,84 kroner. DNO steg 1,6 prosent til 15,50 kroner etter å ha meldt om resultatvekst og utbytteøkning torsdag, før Arctic Securities så oppjusterte kursmålet fra 16 til 19 kroner og gjentok kjøpsanbefalingen.

Omsetningstoppen ble imidlertid dominert av shippingaksjer, med Höegh Autoliners i front. Aksjen steg 6,0 prosent til 117,30 kroner etter at bilskipsrederiet la frem kvartalstall og varslet nye utbytter. Wallenius Wilhelmsen steg også – 2,5 prosent til 104,40 kroner.

Les også Pumper ut utbytte Höegh Autoliners fortsetter å dele ut utbytte til selskapets aksjonærer. På børsen har aksjen steget med 77 prosent siden 1. april.

Tankrederiet Frontline steg 4,0 prosent til 209,90 kroner og er med det opp 37 prosent i år. «Vi ser fortsatt betydelig oppside,» sier DNB Carnegie-analytiker Jørgen Lian. Bakgrunnen er at VLCC-ratene har økt til rundt 50.000 dollar dagen – og 60.000 dollar for moderne skip.

Gassrederiet BW LPG steg nye 2,5 prosent til 166,20 kroner etter toppsjefens uttalelser tidligere i uken om at «markedet fyrer på alle sylindre» . Nytt nå er at Arctic Securities er ute med en positiv rapport om LPG-sektoren, der kjøpsanbefalinger gjentas og BW LPG-kursmålet høynes fra 148 til 181 kroner.

MPC Container Ships, som kommer med kvartalstall på tirsdag, steg 2,8 prosent. Klaveness Combination Carriers steg dessuten 8,3 prosent, hjulpet av en ABG-analyse tidligere i uken der det antydes en oppside på nesten 50 prosent.