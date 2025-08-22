Festdag i shipping: Kurshopp i tank, bilskip og gassfrakt

Hovedindeksen ved Oslo Børs steg fredag 0,43 prosent til 1.664,42, tidenes høyeste sluttnotering. På det høyeste var den oppe i 1.665,73, ny intradag all-time high. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 4,8 milliarder kroner.
Ved børsslutt var oktober-kontrakten for Brent-oljen opp 0,3 prosent til 67,86 dollar pr. fat, mens den lå rundt 67,00 dollar på samme tid torsdag. WTI-oljen steg 0,4 prosent til 63,76 dollar fatet, mens de europeiske gassprisene (Dutch TTF) var opp 1,3 prosent til 33,60 euro pr. MWh.
Equinor steg 0,5 prosent til 253,30 kroner, Aker BP 0,6 prosent til 253,90 kroner og Vår Energi 0,2 prosent til 33,84 kroner. DNO steg 1,6 prosent til 15,50 kroner etter å ha meldt om resultatvekst og utbytteøkning torsdag, før Arctic Securities så oppjusterte kursmålet fra 16 til 19 kroner og gjentok kjøpsanbefalingen.
Omsetningstoppen ble imidlertid dominert av shippingaksjer, med Höegh Autoliners i front. Aksjen steg 6,0 prosent til 117,30 kroner etter at bilskipsrederiet la frem kvartalstall og varslet nye utbytter. Wallenius Wilhelmsen steg også – 2,5 prosent til 104,40 kroner.
Tankrederiet Frontline steg 4,0 prosent til 209,90 kroner og er med det opp 37 prosent i år. «Vi ser fortsatt betydelig oppside,» sier DNB Carnegie-analytiker Jørgen Lian. Bakgrunnen er at VLCC-ratene har økt til rundt 50.000 dollar dagen – og 60.000 dollar for moderne skip.
Gassrederiet BW LPG steg nye 2,5 prosent til 166,20 kroner etter toppsjefens uttalelser tidligere i uken om at «markedet fyrer på alle sylindre» . Nytt nå er at Arctic Securities er ute med en positiv rapport om LPG-sektoren, der kjøpsanbefalinger gjentas og BW LPG-kursmålet høynes fra 148 til 181 kroner.
MPC Container Ships, som kommer med kvartalstall på tirsdag, steg 2,8 prosent. Klaveness Combination Carriers steg dessuten 8,3 prosent, hjulpet av en ABG-analyse tidligere i uken der det antydes en oppside på nesten 50 prosent.
DOF Group steg 2,3 prosent til 100,00 kroner. Torsdag meldte offshorerederiet om en kontraktsforlengelse til 50 millioner dollar og en ny langtidskontrakt til 165 millioner dollar med Petrobras i Brasil, men aksjen steg da bare 1,3 prosent.
Kid endte ned 3,5 prosent til 150,00 kroner etter at DNB Carnegie nedgraderte aksjen til hold og senket kursmålet fra 165 til 160 kroner etter interiørkjedens skuffende kvartalstall. Pareto har også nedgradert aksjen til hold.
DNB falt 0,2 prosent og SalMar 0,1 prosent. Telenor falt 0,1 prosent, mens Mowi endte ned 0,6 prosent. Kongsberg Gruppen steg 0,6 prosent og Hydro-aksjen 1,0 prosent.
Norsk Titanium endte også opp blant de mest omsatte aksjene fredag. Etter børsslutt torsdag lanserte selskapet en emisjon på 15–20 millioner dollar. Like over midnatt var emisjonen gjennomført, og selskapet henter cirka 18 millioner dollar, eller 183 millioner kroner, til en tegningskurs på 1,00 kroner. Aksjen steg 5,6 prosent til 1,10 kroner fredag.
Treningskjeden Sats fikk torsdag en lunken respons på Oslo Børs etter å ha meldt om inntektsvekst og lansert utbytte for første gang – aksjen falt 1 prosent. Fredag derimot, steg den 5,5 prosent til 38,35 kroner etter at Finansavisen omtalte Sats-ledelsens børsfest og Pareto Securities oppgraderte aksjen til kjøp og høynet kursmålet fra 39 til 42 kroner.
Børsfesten for inkassoselskapene – den beste sektoren på Oslo Børs i år – fortsatte fredag. John Fredriksen-dominerte Axactor endte opp 6,7 prosent til 9,52 kroner, mens B2 Impact steg 4,0 prosent til 17,16 kroner. Dermed er de opp henholdsvis 158 og 91 prosent så langt i 2025. Torsdag gikk aksjekursene imidlertid hver sin vei, noe som fikk analytikere til å klø seg i hodet.
Avance Gas Holding hadde sin siste noteringsdag på Oslo Børs fredag etter at selskapet har solgt alle sine VLGC-skip til BW LPG og betalt ut provenyet til aksjonærene i form av utbytte. Dermed har det bare vært et børsskall igjen av rederiet, likevel har det vært ellevill handel i aksjen frem mot avnoteringen.
Parallelt med at John Fredriksen har solgt seg ned i selskapet har aksjen denne uken falt 48, 20 og 38 prosent mandag, tirsdag og onsdag, mens aksjen ble sendt opp hele 172,7 prosent torsdag. Og fredag steg Avance Gas nye 77,8 prosent til 0,24 kroner, som gjør selskapet verdt 18,6 millioner kroner idet det forlater Oslo Børs.
Ingen aksjer steg mer på Oslo Børs fredag.
Aksjen som falt aller mest, var Desert Control , med et kursfall på 30,3 prosent til 3,06 kroner. Selskapet meldte sent torsdag at det vil hente 75 millioner kroner i en fortrinnsrettsemisjon. Pengene skal brukes til å øke lengden på finansiering av driften med 12–16 måneder.
Horisont Energi endte ned 20,6 prosent til 0,78 kroner. Selskapet har lagt frem tall for første halvår, som viser inntekter på 1,0 millioner kroner og et underskudd på 34,2 millioner, samt meddelt at styret nå planlegger en gradvis avvikling av driften. Selskapets fokus vil være å realisere verdier knyttet til immaterielle rettigheter, teknologi, konsepter, prosjekter og annen aktiva, og det ventes at de fleste ansatte vil forlate selskapet innen 30. september. Kursfallet gir selskapet en markedsverdi på 17,4 millioner kroner. Det venter å sitte igjen med 18 millioner i kontanter ved nyttår.