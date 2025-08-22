Krigsskatt senker polske banker

Europa har etter hvert innsett at man ikke kan stole på USA som garantist for nasjonal sikkerhet, særlig ettersom Trump-regimet stadig truer med å anneksere Grønland. Følgelig skal det rustes opp som aldri før siden andre verdenskrig. Problemet er bare at alle våpnene må finansieres av allerede gjeldstyngede myndigheter.

Den polske regjeringens løsning er å heve beskatningen av landets banker fra 19 prosent til 30 prosent i 2026. Deretter skal satsen senkes til 26 prosent i 2027 og 23 prosent fra og med 2028. Grepet forventes å redusere sektorens samlede bunnlinje med et beløp tilsvarende mer enn 18 milliarder norske kroner neste år. Ikke overraskende stupte polske finansaksjer som Bank Polska, PKO Bank, Dino Polska, Santander Bank Polska og PZU med 6–11 prosent.

Akzo Nobel var derimot blant vinnerne i Stoxx 600-indeksen, med en oppgang på nesten 6 prosent. Løftet skyldtes at Cevian Capital har kjøpt rundt 3 prosent av den nederlandske malingprodusenten. Investeringsfirmaet er kjent for å ta grep for å øke aksjonærverdiene i sine porteføljeselskaper, og det er allerede klart at de nye investorene støtter Akzo Nobel-ledelsens snuoperasjon- og restruktureringsplan.

I USA var BJ's Wholesale Clubs aksjekurs ned med 8 prosent ved halv fem-tiden fredag. Selskapet, som har 255 butikker i 21 delstater, selger matvarer, bensin og andre produkter til sine medlemmer i store kvanta. Inntektsveksten på 3,4 prosent i andre kvartal var betydelig verre enn ventet, delvis som følge av lavere bensin- og dieselpriser. Uansett overrasket bunnlinjen positivt, og guidingen for årets inntjening ble oppjustert.

For øvrig avventer investorene ytterligere pekepinn om Feds neste grep, samtidig som Det hvite hus gjør stadig mer for å forsøke å presse sentralbanken til raskere å senke styringsrenten. Derivatmarkedet priser nå inn en 89 prosent sannsynlighet for et kutt på et kvart prosentpoeng i forbindelse med det kommende rentemøtet 17. september.