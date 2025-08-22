Klokken 21 står Dow Jones opp 1,9 prosent til 45.656 poeng, Nasdaq opp 2,0 prosent til 21.519 poeng og S&P 500 opp 1,6 prosent til 6.470 poeng. Dow Jones står i all-time high.

Russel 2000 stiger hele 3,7 prosent til 2.358 poeng.

Før børsåpning hadde S&P 500 falt fem dager på rad, noe vi sist så i januar, ifølge Nordea.

Fed-sjef Jerome Powell satt tonen for fredagens handel med en mye omtalt tale under Jackson Hole-symposiet. Han slo fast at økte tollsatser nå er synlige i inflasjonstallene, og at risikoen fortsatt er «mot oppgang» i inflasjonen.

Likevel åpnet han for at renten kan kuttes allerede på møtet i september.

– Baseline-utsiktene og den skiftende risikobalansen kan tilsi en justering i politikken vår, sa Powell.

Markedet reagerte raskt. Rentefutures priser nå inn over 90 prosent sannsynlighet for et kutt, opp fra 70 prosent tidligere på dagen.

President Donald Trump fulgte nøye med og brukte anledningen til å øke presset på Fed. Han truet med å «sparke» styremedlem Lisa Cook, selv om presidenten i praksis ikke har makt til å avsette guvernører.

I et intervju med Bloomberg sa investorlegenden Howard Marks at enkelte teknologiselskaper virker overpriset, men unngikk å kalle dagens situasjon en boble. Fryktindeksen VIX faller hele 13,6 prosent til 14,3.

Rentene i obligasjonsmarkedet falt bratt etter talen. Tiårsrenten faller til 4,26 prosent, ned fra 4,33 dagen før, mens den 30-årige faller til 4,88 prosent.

Powells ord sender også kryptomarkedet i været. Ethereum stiger 12,1 prosent, Bitcoin stiger 3,8 prosent, mens Coinbase og MicroStrategy hoppet henholdsvis 6,9 og 6,2 prosent.

Brent-oljen krøp opp til 67,3 dollar fatet, etter meldinger om at Ukrainas fredsforhandlinger har stagnert. Gullprisen stiger svakt til 3.417 dollar. I valutamarkedet svekket dollaren seg til rundt 10,05 kroner, mens euroen falt til 11,78 kroner.

På selskapsfronten er det blandet. Zoom spretter opp hele 10,4 prosent etter sterke kvartalstall, mens Intuit og Workday faller.

Alle «Magnificent 7»-aksjene stiger fredag, og Tesla leder an med en oppgang på 5,8 prosent til 338,7 dollar.

Nvidia advarte om problemer i Kina etter at selskapet måtte stanse produksjonen av en chip laget for det kinesiske markedet. Aksjen stiger 1,6 prosent til 177,9 dollar.