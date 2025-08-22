Fredag endte Dow Jones opp 1,9 prosent til 45.631 poeng, i ny all-time high. Nasdaq klatret 1,9 prosent til 21.496 poeng, mens S&P 500 la på seg 1,5 prosent til 6.463 poeng. Indeksen Russell 2000 steg hele 3,8 prosent til 2.360 poeng.

Stemningen snudde etter en uke med nedturer. Før børsåpning hadde S&P 500 falt fem dager på rad – noe som sist skjedde i januar, ifølge Nordea.

Powell brukte Jackson Hole-talen til å erkjenne at økte tollsatser allerede merkes i inflasjonen.

– Risikoen er fortsatt «mot oppgang», sa han. Likevel åpnet han døren for kutt allerede neste måned.

– Baseline-utsiktene og den skiftende risikobalansen kan tilsi en justering i politikken vår, fortsatte Powell.

Rentefutures reagerte umiddelbart. Markedet priser nå inn over 90 prosent sannsynlighet for et september-kutt, opp fra 70 prosent tidligere på dagen. Tiårsrenten falt til 4,26 prosent, mens 30-årsrenten endte på 4,88 prosent.

Brennhete markeder

Også kryptomarkedet eksploderte. Ethereum steg 12,3 prosent, Bitcoin 3,7 prosent. Coinbase og MicroStrategy spratt henholdsvis 6,5 og 6,1 prosent. Fryktindeksen VIX stupte 13,4 prosent til 14,4.

Blant enkeltaksjer steg Zoom 12,7 prosent etter sterke tall, mens Intuit og Workday falt. Intel hoppet 5,5 prosent til 24,8 dollar pr. aksje etter at Donald Trump sa staten vil ta 10 prosent eierandel i selskapet – en «stor avtale», ifølge presidenten.

BJ’s Wholesale Club falt 8,5 prosent fredag etter at høye drivstoffpriser tynget resultatene i andre kvartal.

Tesla løftet seg 6,2 prosent etter at den kinesiske elbilprodusenten NIO lanserte sin nye ES8 SUV. Alle de såkalte «Magnificent 7»-aksjene endte i grønt. Nvidia klatret 1,7 prosent, selv etter advarsler om produksjonsstans av en chip i Kina.

Trump benyttet anledningen til å skjerpe presset mot Fed. Han truet med å sparke styremedlem Lisa Cook, til tross for at han formelt ikke kan avsette guvernører.

I råvaremarkedet steg Brent-oljen til 67,3 dollar fatet, mens gullprisen holdt seg på 3.417 dollar. Dollaren svekket seg til 10,05 kroner, mens euroen falt til 11,78 kroner.

I et intervju med Bloomberg advarte investorlegenden Howard Marks mot overprising i enkelte teknologiselskaper, men mente markedet ennå ikke er i en boble.