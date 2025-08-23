Article lead
LIVET ER URETTFERDIG: – De fleste dør når de er på sitt rikeste. Ikke glem å leve livet, tipser sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea. Foto: Iván Kverme

Sjeføkonom Kjetil Olsen: Slik kan du bli rik snikende raskt

Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea hevder Spetalen prater tull, råder folk til å kjøpe bolig i går og er lei svartmaling. Han mener nordmenn aldri har hatt det bedre.

Publisert 14:02
Hilde Oreld
