LIVET ER URETTFERDIG: – De fleste dør når de er på sitt rikeste. Ikke glem å leve livet, tipser sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea. Foto: Iván KvermeLukkSjeføkonom Kjetil Olsen: Slik kan du bli rik snikende rasktSjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea hevder Spetalen prater tull, råder folk til å kjøpe bolig i går og er lei svartmaling. Han mener nordmenn aldri har hatt det bedre.FinansProfilPublisert 14:06Lesetid: 9 minutterVis artiklerHilde OreldSend epostJournalistDenne artikkelen er kun tilgjengelig for abonnenter