Ifølge Klassekampen har arbeidsgiverorganisasjonen sendt brev til alle medlemmene av Stortingets arbeids- og sosialkomité for å advare om at rapporten «ikke bidrar til en opplyst debatt».

– Den framstår som et partsinnlegg eller politisk posisjonsdokument mer enn en faktabasert kartlegging. Det vil vi gjøre politikerne oppmerksomme på, sier Iselin Bauer Seeberg, direktør for arbeidsliv i NHO Byggenæringen.

Rapporten ble lagt frem mandag. Ifølge Frifagbevelse er ett av hovedfunnene etter besøk på 25 store byggeplasser i Oslo-området at det ikke lenger praktiseres innleie fra bemanningsbyråer.

– Fungert etter hensikten

Overfor Klassekampen slo Roar Eilertsen, daglig leder i De Facto – kunnskapssenter for fagorganiserte, fast at tilgjengelig kunnskap tilsier at innleieforbudet har fungert helt etter hensikten. Det er senteret som har utarbeidet rapporten.

Seeberg i NHO Byggenæringen understreker at de mener at fast ansettelse skal være hovedregelen.

– Men bedriftene trenger en mulighet til å leie noe inn, for å tilpasse seg svingninger i arbeidslivet, håndtere topper eller løse krav fra byggherrer. Mange er nå bekymret for å måtte si nei til oppdrag, sier hun.

Spesielt forbud for Oslo-området

Innleieforbudet ble innført av regjeringen bestående av Ap og Sp i 2023. Den generelle adgangen til innleie fra bemanningsforetak til arbeid av midlertidig karakter ble opphevet. Det ble fortsatt lov å leie inn fra bemanningsforetak til vikariater, eller etter avtale med tillitsvalgte for bedrifter som har tariffavtale med en stor fagforening.

Innleie på byggeplasser i Oslo, daværende Viken og Vestfold ble imidlertid totalforbudt.