Ifølge E24 kommer dette frem i Finansdepartementets høringsnotat.

«Blant de om lag 100.000 personene som trekkes ut, vil anslagsvis 60.000 personer enten ha så lav inntekt at de ikke betaler skatt på alminnelig inntekt, eller så høy inntekt at de ikke får nytte av fradraget», heter det i notatet, som ble publisert i mai i år.

Dette skjer fordi fradraget trappes ned med 40 prosent av inntekt over 335.000 kroner, og det gjelder ingen med inntekt over 647.500 kroner, heter det i notatet.

Arbeidsfradraget for unge, som her defineres som dem mellom 20 og 35 år, skal etter planen gi et fradrag på 125.000 kroner. Det kan gi inntil 27.500 kroner lavere skatt, men ifølge notatet vil de 40.000 som omfattes, i gjennomsnitt få 12.500 kroner lavere skatt.

Forsvares av professor

Metodikken forsvares av Gaute Torsvik, professor ved økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, som, har vært med på utformingen av strukturen for Ap.

– Vi kan ikke målrette dette, for man kan ikke plukke ut disse personene på forhånd, sier han.

Torsdag kveld ble det gjennom VG kjent at regjeringen kommer til å foreslå å sette av 500 millioner kroner til det såkalte skattelotteriet på statsbudsjettet for neste år.

– Flere i jobb

– Nå kan jeg fortelle at vi går videre med det. Vi ønsker å teste om dette tiltaket kan få flere i jobb, sa finansminister Jens Stoltenberg (Ap).

Forslaget har fått en kjølig mottakelse fra opposisjonen – og skapt blandede reaksjoner ellers.

Hensikten med forsøksordningen er å bidra til en mer kunnskapsbasert politikk for å få flere i arbeid, ifølge regjeringen. Tanken er å følge gruppen med utvalgte personer i tre til fem år.

I notatet oppgis ordningen til å gi rundt 500 millioner mindre i skatteinntekter.

«Dersom dette fradraget ble innført i full skala for alle personer 20-35 år, ville det redusert skatteinntektene med anslagsvis om lag 6 mrd. kroner», heter det.