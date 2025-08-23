Spania vokste 0,7 prosent i andre kvartal, over forventningene og foran mange av landets europeiske konkurrenter. Det sør-europeiske landet ligger an til å bli eurosonens vekstvinner for andre år på rad, ifølge CNBC.

– Spania er et vekstunntak og et godt sted å investere, sa finansminister Carlos Cuerpo.

Bak utviklingen står økt innenlandsk etterspørsel og investeringer, men også et tjenesteeksportmarked i vekst. Ifølge det spanske statistikkbyrået har eksporten av ikke-turismebaserte tjenester nå passert turisme i verdi.

– Det er et tegn på modernisering av spansk økonomi, sa Cuerpo.

Lave strømpriser lokker selskaper

Landet har satset tungt på fornybar energi, og andelen fornybart i kraftmiksen har ført til 40 prosent lavere strømpriser. Det gjør Spania attraktivt for både lokale og internasjonale selskaper.

Arbeidsstyrken vokser

90 prosent av økningen i arbeidsstyrken siden 2021 skyldes innvandring, ifølge BBVA Research. Myndighetene planlegger å gi oppholdstillatelser til én million migranter over de neste tre årene, både gjennom arbeidstillatelser og legalisering av papirløse. Mange kommer fra Latin-Amerika, som Colombia og Venezuela, og bidrar til å fylle jobber i tjenestesektoren.