Nordnet advarer mot «pump and dump»

Nordnet advarer mot økende investeringssvindel, og peker spesielt på to metoder som har blitt vanligere: «pump and dump» og falske profiler som gir seg ut for å være finansielle eksperter.

«Pump and dump» er ikke ukjent i finansmarkedene. Senest mandag omtalte Financial Times en knippe kinesiske mikroaksjer på Nasdaq, som ble pumpet kraftig før 80 prosents kursfall, og titalls milliarder kroner fordampet på noen få handelsdager.

Anbefaler først trygge aksjer …

Tanken er altså å pumpe opp små, lite kjente aksjer og verdipapirer, gjerne via markedsføring med lovnader om raske gevinster, før svindlerne dumper og kursen stuper.

Nordnet peker på at denne markedsføringen kan skje på nettfora, i sosiale medier og i chatte­grupper, for eksempel WhatsApp, Reddit og Discord.

«I starten kan du få anbefalinger om kjente og stabile aksjer som faktisk stiger i verdi. På den måten bygger svindlerne opp tilliten din,» skriver Nordnet.

«Slik beskytter du deg: Vær alltid kritisk til markedsføring av ukjente aksjer og investeringsråd i sosiale medier. Gjør alltid din egen analyse og les deg grundig opp på selskapet før du investerer,» sier nettmegleren.

Utgir seg for å være proffer

En annen svindelmetode er bruk av falske profiler i sosiale medier, der svindlerne utgir seg for å være suksessrike investorer eller til og med ansatte i finansselskaper. Ofte brukes bilder av kjendiser eller manipulerte videoer for å gi et troverdig inntrykk, påpeker Nordnet.

Målet er å bygge relasjon med offeret og tilby eksklusive investeringer med «garantert» gevinst, eller få dem til å logge inn med bank-ID på falske nettsider.

«I verste fall kan de tømme kontoen din,» advarer Nordnet.

«Slik beskytter du deg: Blokker og rapporter alle profiler som kontakter deg med finansielle tilbud, ber deg logge inn med bank-ID eller dele personlige opplysninger. Vær skeptisk til tilbud som virker for gode til å være sanne – det er de nesten alltid. Husk at Nordnet eller andre seriøse aktører aldri vil kontakte deg via sosiale medier for å be om innloggingsdetaljer eller penger.»