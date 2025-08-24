Robert Næss: Slakter DNBs nye kryptofond
I oktober lanserer DNB et kryptofond. Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea forstår hvorfor de gjør det, men vil fraråde å investere i det. – Utfordringen er ikke bare verdsettelsene, sier han. – Roberts vurderinger får stå for hans regning, kontrer DNB-forvalter.
NORDEA VS. DNB: Aksjesjef Knut J. Hellandsvik i DNB Asset Management (t.h.) gir grønt lys for et kryptofond. Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea ville frarådet kunder å investere i et slikt fond. FOTO: Finansavisen