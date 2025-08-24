Små aksjer blir knust av de store

Kapitalverdimodellen etablerte seg fra midten av 1960-tallet som bransjestandard for å forklare sammenhengen mellom forventet avkastning og forventet risiko i aksjemarkedet. Et tiår senere startet akademia å forske både på utvidelser av kapitalverdimodellen og på mulige grunner til å forkaste sammenhengen mellom forventet avkastning og beta. Et av disse forskningssporene gjaldt størrelseseffekter i aksjemarkedet. Hadde størrelsen på selskapet i aksjemarkedet noe å si for forventet avkastning?

Rolf Banz publiserte i 1981 artikkelen «The relationship between return and market value of common stocks». Han analyserte aksjer notert i New York i perioden 1926–1975, og fant at de minste selskapene i gjennomsnitt hadde høyere avkastning enn mellomstore og store selskaper. Artikkelen viste at meravkastningen hos de minste selskapene var til stede i mange delperioder, men at størrelsen på meravkastningen over de 40 årene var ustabil. Andre størrelseskohorter enn de minste aksjene viste ikke noen spesielle avvik fra kapitalverdimodellens predikerte avkastning. Småselskapsfaktoren har siden 1993 vært en etablert risikofaktor i en flerfaktormodell for prising av risiko i aksjemarkedet.

Hvordan har så småselskapsavkastningen vært i årene etter at akademikerne etablerte modellene? På Kenneth Frenchs hjemmeside følger han faktoravkastningen hver måned for den modellen han og Eugene Fama publiserte i 1993. For de siste tretti årene finner vi at små selskaper i USA har gjort det motsatte av hva modellen skulle predikere. Store selskaper har gitt høyere avkastning: 2.673 prosent for de største mot 2.016 prosent for de minste. Sammenhengen har imidlertid vært ustabil (som vist over), og preget av at de store teknologiselskapene siden utgangen av 2022 har hatt en betydelig reprising opp.

I Norge fungerte småselskapsfaktoren godt som meravkastningsdriver frem til 2007. Oslo Børs publiserer en småselskapsindeks som starter 1. januar 1996. Frem til toppen midt i juli 2007 ga små selskaper 811 prosent avkastning, mens de 25 største selskapene ga 465 prosent. Det tilsvarer nesten fem prosentpoeng meravkastning per år i knappe tolv år. Vi skal imidlertid merke oss at meravkastningen kom sporadisk. Svingningene i avkastningen hos små aksjer var mye større enn svingningene hos store. Rykket i IT-aksjer i 1999–2000, koblet med noen oppkjøp i industri- og offshoresektorene, var det som gjorde at små aksjer holdt følge med store.