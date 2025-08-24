Små aksjer blir knust av de store

Kapitalverdimodellen etablerte seg fra midten av 1960-tallet som bransjestandard for å forklare sammenhengen mellom forventet avkastning og forventet risiko i aksjemarkedet. Et tiår senere startet akademia å forske både på utvidelser av kapitalverdimodellen og på mulige grunner til å forkaste sammenhengen mellom forventet avkastning og beta. Et av disse forskningssporene gjaldt størrelseseffekter i aksjemarkedet. Hadde størrelsen på selskapet i aksjemarkedet noe å si for forventet avkastning?
Rolf Banz publiserte i 1981 artikkelen «The relationship between return and market value of common stocks». Han analyserte aksjer notert i New York i perioden 1926–1975, og fant at de minste selskapene i gjennomsnitt hadde høyere avkastning enn mellomstore og store selskaper. Artikkelen viste at meravkastningen hos de minste selskapene var til stede i mange delperioder, men at størrelsen på meravkastningen over de 40 årene var ustabil. Andre størrelseskohorter enn de minste aksjene viste ikke noen spesielle avvik fra kapitalverdimodellens predikerte avkastning. Småselskapsfaktoren har siden 1993 vært en etablert risikofaktor i en flerfaktormodell for prising av risiko i aksjemarkedet.
Hvordan har så småselskapsavkastningen vært i årene etter at akademikerne etablerte modellene? På Kenneth Frenchs hjemmeside følger han faktoravkastningen hver måned for den modellen han og Eugene Fama publiserte i 1993. For de siste tretti årene finner vi at små selskaper i USA har gjort det motsatte av hva modellen skulle predikere. Store selskaper har gitt høyere avkastning: 2.673 prosent for de største mot 2.016 prosent for de minste. Sammenhengen har imidlertid vært ustabil (som vist over), og preget av at de store teknologiselskapene siden utgangen av 2022 har hatt en betydelig reprising opp.
I Norge fungerte småselskapsfaktoren godt som meravkastningsdriver frem til 2007. Oslo Børs publiserer en småselskapsindeks som starter 1. januar 1996. Frem til toppen midt i juli 2007 ga små selskaper 811 prosent avkastning, mens de 25 største selskapene ga 465 prosent. Det tilsvarer nesten fem prosentpoeng meravkastning per år i knappe tolv år. Vi skal imidlertid merke oss at meravkastningen kom sporadisk. Svingningene i avkastningen hos små aksjer var mye større enn svingningene hos store. Rykket i IT-aksjer i 1999–2000, koblet med noen oppkjøp i industri- og offshoresektorene, var det som gjorde at små aksjer holdt følge med store.
Småselskapsfaktoren i Norge var sterkest i perioden 2003–2007. Mange aksjer var priset særdeles lavt inn i 2003. Man kunne blant annet kjøpe både Nera og Tandberg TV til under verdien av netto bankinnskudd i selskapene. Også enkelte rederiaksjer og oljeselskapet DNO var svært lavt priset etter kollapsen i dot.com. Dermed ble svingen i markedet i første del av 2003 et ordentlig spark bak til mange av aksjene på Oslo Børs. Tandberg-selskapene, DNO, Acta, kjemikalietankrederiene, Nera og Wilhelmsen ga småselskaplisten (OSESX) et solid løft, og fond med SMB som investeringstema fikk rosende omtale i pressen.
Siden sommeren 2007 har småselskapsfaktoren stort sett hatt negativt fortegn på Oslo Børs. OSESX har siden toppen gitt bare 33 prosent avkastning, mens OBX-indeksen med de 25 største og mest likvide aksjene har gitt 258 prosent. Det tilsvarer seks prosentpoeng mindreavkastning per år for de små selskapene over en periode på hele 18 år. Det er stikk motsatt av hva Fama og Frenchs berømte modell fra 1993 antok ville skje. Hvorfor har det blitt slik?
Hovedårsaken til denne mindreavkastningen finner vi (som vanlig) i prising av store og små aksjer på gitte måletidspunkter, drift av gjennomsnittselskapet over tid, sektortilt mot sykliske selskaper på feil tidspunkt og finansieringskostnadene for mindre selskaper.
Norske småselskaper var svært lavt priset inn i 1996 og i 2003. Sommeren 2007 var OSESX priset med en premie til OBX. Det forklarer noe av differansen. Siden 2007 har driftsmargin og kapitalavkastning hos de mindre norske selskapene vært svakere enn hos de 25 største. Dermed har de minste rett og slett tjent langt mindre penger. Noe av dette forklares av nedturen i offshore fra 2014. Mange av de norske offshoreselskapene var store i OSESX i 2014. Flere av rigg- og supplyselskapene som Fred Olsen Energy, Farstad og Solstad har siden den gang falt over 90 prosent før de måtte refinansiere. Også Norwegian og SAS har bidratt til å senke OSESX på 2010- og 2020-tallet. Til sist har banker og obligasjonsinvestorer blitt flinkere til å prise risiko. Store selskaper har de siste femten årene hatt billigere finansiering enn de små.
På 2020-tallet har små og store norske selskaper gitt omtrent samme avkastning til sine eiere. Kongsberg Gruppen og rederiene har løftet OBX, mens Norbit, B2 Impact og et antall rederier har løftet OSESX. Basert på gjennomgangen over kan det se ut til at tre effekter har tatt brodden av småselskapseffekten som Rolf Banz fant i USA for 1926–1975: Store selskaper kjøper ikke lenger små selskaper på høye og utvannende kurser, et tilstrekkelig antall finansstudenter har lært om faktormodeller på skolen, og over tid viser det seg igjen at det er selskapenes drift og kapitalavkastning som bestemmer langsiktig aksjonæravkastning.