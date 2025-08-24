Ny Ørsted-skrell: – Timingen kunne knapt vært verre

Det danske energiselskapet Ørsted, der Equinor eier 10 prosent, kunngjorde 11. august at det har tenkt å gjennomføre en fortrinnsemisjon på 60 milliarder danske kroner. Til sammenligning er selskapet priset til 90 milliarder danske ved sluttkurs fredag.
Havvindgiganten forklarte at et nedsalg i Sunrise Wind Offshore-prosjektet har vist seg vanskeligere enn ventet, og markedet for havvindprosjekter i USA er blitt mer krevende.
Ørsteds største aksjonær, den danske staten med en eierandel på 50,1 prosent, har forpliktet seg til å tegne sin forholdsmessige andel, mens Equinor har uttalt at de «vil gå i dialog med selskapet».
Timingen kunne knapt vært verre
Natt til lørdag ble det kjent at ett av Ørsteds største havvindprosjekter, Revolution Wind, brått er blitt stanset av amerikanske myndigheter . Det er foreløpig noe begrenset informasjon, men det kan minne om da Equinor fikk sitt Empire Wind-prosjekt stanset tilbake i april.
– Helt siden Equinor fikk en tilsvarende stoppordre på Empire Wind, har risikoen for en stoppordre for Ørsted vært sterkt forhøyet. Vi trodde dog at Sunrise Wind var mer utsatt enn Revolution Wind, og at det nå er det mest modne av de to prosjektene som stanses, er kanskje det mest overraskende, sier analytiker Roald Hartvigsen i Clarksons Securities til Finansavisen.
– Spørsmålet nå er hvilken ekstra kostnad Ørsted må ta på seg før det eventuelt får lov til å fortsette, sier analytikeren.
Vindparken var nesten helt ferdig, med 70 prosent av turbinene i parken ferdig installert.
– Timingen kunne knapt vært verre for Ørsted, som snart skal ut og hente et gigantbeløp, konstaterer Hartvigsen.
Det oppstår også risiko for at Sunrise Wind-prosjektet kan få samme skjebne som Revolution Wind. Mye av logistikken på disse prosjektene er samkjørt, forklarer han.
– Med et økende antall faktorer som legger press på aksjekursen, øker også sjansen for at emisjonskursen må settes lavt, påpeker analytikeren.
«Tvinges» til å delta i emisjonen
Flere analytikere som dekker Equinor-aksjen har tatt til orde for at den norske giganten burde bli med i emisjonen, og altså forsvare posisjonen sin og ikke bli utvannet.
Danske Bank-analytiker Vidar Skogset Lyngvær sier til Finansavisen at Equinor fortsatt burde bli med.
– Vi har samme utgangspunkt som tidligere. Equinor bør delta i emisjonen dersom det kan vises til at det kan redusere andre dyrere og mindre effektive fornybarinvesteringer. Det er åpenbart at det knytter seg høy risiko til USA-eksponeringen, og dette er Equinor godt kjent med gjennom Empire Wind, sier han.
– Det er åpenbart potensial for store nedskrivninger dersom man ikke får fortsette med prosjektet, tilføyer Skogset Lyngvær.
Hartvigsen tror også Equinor nærmest vil «tvinges» til å delta for å unngå betydelig utvanning.
– For Equinor har Ørsted-investeringen utviklet seg til et mareritt, sier Clarksons-analytikeren.
Ser tre scenarier
ABG Sundal Collier-analytiker Daniel Vårdal Haugland skriver i et notat at han ser tre scenarier for det stansede prosjektet.
Best case er at stoppordren trekkes tilbake innen kort tid, og prosjektet kan ferdigstilles med kun moderate forsinkelser. Likevel vil kostnadsnivået stige. Equinor erfarte ved Empire Wind at et stopp kostet rundt 1–1,5 milliarder kroner for én måneds stillstand.
Dersom Ørsted tar saken til retten, kan prosessen trekke ut i tid og føre til behov for reforhandlinger av kontrakter. Dette vil bety høyere investeringer, betydelige forsinkelser i planlagt produksjon og dermed svekket inntjening. Nedjustert guiding for 2027 er dermed berettiget.
I verste fall blir prosjektet permanent stanset, til tross for at hoveddelen av investeringene allerede er gjort. Nedskrivninger på rundt 8 milliarder danske kroner, samtidig som mesteparten av de resterende kontraktsfestede utgiftene fortsatt må betales. I så fall vil Ørsteds gjeldsprofil forverres, og emisjonen kan bli enda større enn varslede 60 milliardene danske.