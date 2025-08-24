Ny Ørsted-skrell: – Timingen kunne knapt vært verre

Det danske energiselskapet Ørsted, der Equinor eier 10 prosent, kunngjorde 11. august at det har tenkt å gjennomføre en fortrinnsemisjon på 60 milliarder danske kroner. Til sammenligning er selskapet priset til 90 milliarder danske ved sluttkurs fredag.

Havvindgiganten forklarte at et nedsalg i Sunrise Wind Offshore-prosjektet har vist seg vanskeligere enn ventet, og markedet for havvindprosjekter i USA er blitt mer krevende.

Ørsteds største aksjonær, den danske staten med en eierandel på 50,1 prosent, har forpliktet seg til å tegne sin forholdsmessige andel, mens Equinor har uttalt at de «vil gå i dialog med selskapet».

Timingen kunne knapt vært verre

Natt til lørdag ble det kjent at ett av Ørsteds største havvindprosjekter, Revolution Wind, brått er blitt stanset av amerikanske myndigheter . Det er foreløpig noe begrenset informasjon, men det kan minne om da Equinor fikk sitt Empire Wind-prosjekt stanset tilbake i april.

– Helt siden Equinor fikk en tilsvarende stoppordre på Empire Wind, har risikoen for en stoppordre for Ørsted vært sterkt forhøyet. Vi trodde dog at Sunrise Wind var mer utsatt enn Revolution Wind, og at det nå er det mest modne av de to prosjektene som stanses, er kanskje det mest overraskende, sier analytiker Roald Hartvigsen i Clarksons Securities til Finansavisen.

– Spørsmålet nå er hvilken ekstra kostnad Ørsted må ta på seg før det eventuelt får lov til å fortsette, sier analytikeren.

Vindparken var nesten helt ferdig, med 70 prosent av turbinene i parken ferdig installert.

– Timingen kunne knapt vært verre for Ørsted, som snart skal ut og hente et gigantbeløp, konstaterer Hartvigsen.

Det oppstår også risiko for at Sunrise Wind-prosjektet kan få samme skjebne som Revolution Wind. Mye av logistikken på disse prosjektene er samkjørt, forklarer han.