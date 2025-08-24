Foregår i det stille: – Det skjer noe i markedet

Det skjer noe i rentemarkedet, i skyggen av Magnificent 7-aksjene og Donald Trumps tollsatser – en utvikling som som er såpass gradvis at det har gått under radaren for mange, skriver Nordea-strategene Erik Bruce og Joachim Bernhardsen i en ny rapport.

De peker på en betydelig utvikling i de virkelig lange rentene. 30-årige statsrenter i Tyskland har steget til nivåer som ikke er sett siden før eurokrisen og innføringen av kvantitative lettelser, poengterer Nordea-strategene. Tilsvarende utvikling ses også i både USA og Japan, der de ultralange rentene dessuten har steget til rekordnivåer.

«Det spesielle er at i USA og eurosonen har de ultralange rentene steget samtidig som de kortsiktige rentene, som i større grad reflekterer forventninger til sentralbankenes styringsrenter, har falt. Lange og kortsiktige renter følger ikke nødvendigvis hverandre hånd i hånd, men det er unormalt at de går hver sin vei,» heter det.

Attraktivt alternativ

Utviklingen tilskrives ikke styringsrenten direkte, men heller en endret balanse i obligasjonsmarkedet. Store statlige underskudd og økte investeringsbehov bidrar til høyere lånebehov, som igjen presser rentene oppover.

«Et stort utbud av statsobligasjoner gjør at kjøperne krever en høyere rente for å absorbere tilbudet av obligasjoner,» skriver Bernhardsen og Bruce.

For investorer betyr dette at statspapirer igjen fremstår som et relativt attraktivt alternativ, vurderer duoen. Ikke bare som rentebærer, men også som beskyttelse mot svingninger i aksjemarkedet.